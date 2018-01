شاهد.. محرز وسليماني يسجلان هدفين رائعين (فيديو)

تألق اللاعبان الجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني مع ليستر سيتي، في مباراته أمام هيديرسفيلد تاون، في الجولة الثانية والعشرين، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعبان هدفان رائعان في الشوط الثاني من المباراة، ليرجحا كفة فريقهما، الذي بدأ يستعيد ذاكرة الانتصارات، بعد بداية متواضعة الموسم الحالي.

وتلقى محرز تمريرة سحرية من مارك البرايتون، ليسكنها الشباك من لمسة واحدة، بشكل رائع، في الدقيقة 53.

وبعد 7 دقائق، قدّم محرز نفسه، تمريرة سحرية إلى مواطنه سليماني؛ لينفرد الأخير بحارس مرمى المنافس، ويسددها رائعة من فوق الحارس، ويعلن تقدم ليستر سيتي 2/0.

وفي حال حفاظ ليستر سيتي على فوزه؛ فإنه سيرفع رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثامن.

وسجل محرز 7 أهداف، وصنع مثلها، في 23 مباراة مع ليستر سيتي، الموسم الحالي، في حين سجل سليماني 4، وصنع هدفًا، في 14 مباراة.

Slimani dinks it over Loessl on the edge of the area. 2-0 #htafc #LEIHUD pic.twitter.com/vfnnXqveqy

— Matt Jaggar (@MattJaggar) January 1, 2018