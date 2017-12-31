الاتحاد الإنجليزي يتهم لاعب مانشستر يونايتد بالتدخل العنيف

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد آشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد بارتكاب تصرف عنيف ضد دوسان تاديتش لاعب وسط ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وبدا يونغ وهو يوجه ضربة بالمرفق لتاديتش خلال التعادل السلبي بين الفريقين في أولد ترافورد.

وقال الاتحاد في بيان: “يأتي اتهام يونغ بعد واقعة حدثت خلال مباراة الأمس، أمام ساوثهامبتون لم يرها الحكم لكن ظهرت في الفيديو”.

وقال ماوريسيو بليغرينو مدرب ساوثهامبتون عقب المباراة: “لم أشاهد الإعادة لكن من الصعب على الحكم رؤية ما يحدث في كل الملعب في ثانية، لكن يجب احترام القرار”.

واتهم الاتحاد الإنجليزي أيضًا كايل ناتون مدافع سوانزي سيتي بارتكاب تصرف عنيف؛ لأنه على ما يبدو دهس ستيفانو أوكاكا لاعب واتفورد خلال فوز الفريق الويلزي 2/1 على ملعب واتفورد أمس السبت.