هداف الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقلص الفارق مع هاري كين (شاهد)‎

يبدو أن الصراع بين المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وهاري كين، نجم توتنهام، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، لن ينتهي قريبًا .

وفاجأ صلاح الجميع بتألقه وغزارة تهديفه حتى صعد إلى وصافة الهدافين خلف هاري كين، هداف الموسم الماضي، وكان نجم السبيرز فاز بآخر نسخة من جائزة الحذاء الذهبي بعد أن أحرز 29 هدفاً في 30 مباراة خاضها مع فريقه، وجاء في المركز الثاني روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد الحالي وإيفرتون السابق برصيد 25 هدفاً سجلها في 37 لقاء.

مع بداية الموسم الحالي انضمت بعض الوجوه الجديدة إلى الدوري الإنجليزي، مثل: الفرعون المصري، والماتادور الإسباني ألفارو موراتا، وهذان اللاعبان أشعلا المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي أكثر من الموسم الماضي، وأخذا مكانهما في الترتيب.

ونجح صلاح في قيادة فريقه للفوز على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2/1، مساء أمس السبت، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وضيق صلاح الخناق على كين، في قائمة هدافي الموسم الحالي، إذ رفع النجم المصري رصيده إلى 17 هدفًا بفارق هدف وحيد خلف مهاجم توتنهام هوتسبير، صاحب الصدارة.

واشترك محمد صلاح بـ22 هدفًا خلال مشاركته في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع ليفربول (سجل 17 وصنع 5).

بينما شارك هاري كين مع فريقه في 24 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 24 هدفًا بنسبة 100% وصناعة ثلاثة أهداف.

يحل توتنام ضيفًا على فريق سوانزي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف وست هام يوم الخميس في المسابقة نفسها.