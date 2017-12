آرسنال يفلت من كمين كريستيال بالاس ويصعد للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حصد نادي آرسنال، مساء الخميس، 3 نقاط غالية؛ بفوزه المثير على حساب مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سيلهرست بارك”، ضمن الجولة العشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أنهى آرسنال الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، سجله مدافعه الدولي الألماني شكودرن موستافي، في الدقيقة الـ 25.

ومع حلول الدقيقة الـ 49، تمكن كريستال بالاس من تسجيل التعادل عبر اندروس تاونسيند.

بعدها ردّ النجم التشيلي أليكسيس سانشيز بتسجيل هدفين للفريق اللندني، في الدقيقتين الـ 62 و66، قبل أن يُقلص أصحاب الأرض والجمهور النتيجة بهدف ثانٍ عن طريق جيمس تومكينز، قبل دقيقة على صافرة النهاية.

ورفع آرسنال رصيده لـ 37 نقطة، في المركز السادس، بينما ظل كريستال بالاس في المركز السادس عشر بـ 18 نقطة، في جدول الترتيب الذي يتصدره مانشستر سيتي بـ 58 نقطة.