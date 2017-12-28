آرسنال يفلت من كمين كريستيال بالاس ويصعد للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حصد نادي آرسنال، مساء الخميس، 3 نقاط غالية؛ بفوزه المثير على حساب مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سيلهرست بارك”، ضمن الجولة العشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
أنهى آرسنال الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، سجله مدافعه الدولي الألماني شكودرن موستافي، في الدقيقة الـ 25.
ومع حلول الدقيقة الـ 49، تمكن كريستال بالاس من تسجيل التعادل عبر اندروس تاونسيند.
بعدها ردّ النجم التشيلي أليكسيس سانشيز بتسجيل هدفين للفريق اللندني، في الدقيقتين الـ 62 و66، قبل أن يُقلص أصحاب الأرض والجمهور النتيجة بهدف ثانٍ عن طريق جيمس تومكينز، قبل دقيقة على صافرة النهاية.
Mustafi’s finish is so disturbingly chill.#Arsenal #CPFCvAFC #CRYARS pic.twitter.com/3vhZSkJ7gq
— fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧
#CPFC net the equaliser and Selhurst is rocking, ’cause that’s the way they like it!#CPFCvAFC #CRYARS pic.twitter.com/MCDwhXnQPA
— fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧
Alexis fires!#Arsenal #CPFCvAFC #CRYARS pic.twitter.com/nBGPrjUuLD
— fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧
Alexis knows how to caress the ball as well. #Arsenal #CPFCvAFC #CRYARS pic.twitter.com/97q02Je9IG
— fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧
#Arsenal‘s defenders were nah, you get him, nah it’s your turn, nah you.#CPFCvAFC pic.twitter.com/afzYPmxxPe
— fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧
ورفع آرسنال رصيده لـ 37 نقطة، في المركز السادس، بينما ظل كريستال بالاس في المركز السادس عشر بـ 18 نقطة، في جدول الترتيب الذي يتصدره مانشستر سيتي بـ 58 نقطة.