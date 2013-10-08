ناني يتعهد بالكشف عن وجهه الحقيقي

إرم – (خاص) من أحمد نبيل

تعهد لاعب الوسط البرتغالي ناني لجماهير فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي بأنها سترى الوجه الحقيقة للشياطين الحمر بعد العودة من فترة الراحة الدولية.

كان عدنان يانوزاي قد سجل هدف الفوز في عطلة نهاية الأسبوع من العرضية التي لعبها الجناح البرتغالي بعد المشوار الذي قطعه، بعد إخراج الكرة بالرأس من قبل لاعب يونايتد الأسبق جون أوشيه، وكان النجم البرتغالي مسرورًا باستمراره في العودة إلى لياقته في سندرلاند الذي حقق من خلاله يونايتد الفوز في ثلاث مباريات من الأربع مباريات الأخيرة له في ”ويرسايد“ بعد أن أدى المجهود الفردي الذي بذله ناني إلى إحداث الفارق بين الجانبين.

وقال ناني عن مباراة سندرلاند: ”كان فوزًا مهما بالنسبة لنا، قدمنا أداءً رائعًا بالفعل بعد سوء الحظ الذي حالفنا عند اهتزاز شباكنا بهدف مبكر. حاول فيل جونز التصدي وقد تجاوزت فيدا (نيمانيا فيديتش) وقد حالفهم الحظ في هذا الهدف، لكنني أعتقد أننا لعبنا جيدًا جدًا في الشوط الثاني وكان هناك شكل جيد للجميع. إذا تمكنّا من الوصول إلى أقصى ما لدينا في المباريات القادمة، فسوف نتمكن من إظهار مانشستر يونايتد الحقيقي“.

وأضاف ناني للموقع الرسمي للنادي: ”كنا نعرف أن مواجهة سندرلاند على ملعبه تشكل صعوبة دائمًا ولكن لدينا نتائج جيدة حققناها على ملعبهم كذلك، نعرف أنه كان يتعين علينا اللعب أفضل مما لعبنا في الشوط الأول وكان علينا فقط البحث عن اللحظة الملائمة للعودة“.

وأبدى ناني إعجابه بمساهمة يانوزاي على ملعب ”ويرسايد“ بعد أن تمكن يونايتد من اقتناص الفوز وتحقيق نجاح هام عبر هدفين بتوقيع اللاعب الشاب، وقال عنه: ”كان يومًا جيدًا بالنسبة له، نعلم أن لديه مهارات جيدة وهو لاعب جيد. لديه فرص للمواصلة وآمل أن يتمكن من مساعدتنا بشكل أكبر مع الفريق.“

تشغل التصفيات المؤهلة لكأس العالم بال ناني، مع أمل فريق بلاده في التأهل عن المجموعة السادسة إذ تحتل البرتغال المركز الثاني بعد روسيا وما زال لديها مباراتان على ملعبها أمام إسرائيل ولوكسمبورج، وعن المواجهتين المقبلتين للبرتغال قال ناني: ”علينا أن نلعب المباراتين القادمتين وننتظر خسارة روسيا للنقاط ولكن علينا التركيز في تحقيق الفوز في مبارياتنا، فواقعيًا سنلعب الملحق ولكننا سنرى ما سيسفر عنه هذا الأسبوع“.

وواصل: ”اللعب لمانشستر يونايتد مختلف تمامًا عن اللعب مع الفريق الوطني. أعتقد أن الروح ستكون جيدة جدًا بعد أن نذهب لنخوض هاتين المباراتين مع منتخباتنا، حيث سنعود بعدها بشكل تام إلى يونايتد ونأمل أن نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا“.