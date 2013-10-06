ميلنر: بالوتيلي لاعب رائع ويتصرف بجنون

الرباط- (خاص) من نورالدين ميفراني

تحدث متوسط ميدان مانشستر سيتي ولاعب المنتخب الإنكليزي جيمس ميلنر عن زميله السابق في الفريق ومهاجم ميلان الإيطالي ماريو بالوتيلي وأكد أنه لاعب رائع ومهم، لكن تصرفاته غريبة وحمقاء والتواجد معه في التدريب والمباريات شيء مسل.

وقال ميلنر: "في بعض الأوقات كان مزعجا قليلا ويصلح لقضاء بعض الوقت معك ومع الأطفال لأنه يقوم بأشياء غريبة ومسلية من وقت لآخر".

وكان ماريو بالوتيلي يأتي إلى تدريب الفريق الإنكليزي بلباس مختلف وقبعات غريبة كما تشاجر مع مدربه ومواطنه روبرتو مانشيني، وهو ما أدى لرحيله بعد ذلك إلى إيطاليا.

وأضاف متوسط ميدان مانشستر سيتي: "كان لاعبا مميزا قبل أي شيء لكن لا تعرف أبدا ماذا سيحدث معه، فقد كان يفعل أشياء غريبة ومستعد لعمل أي شيء أحمق، فقد كان غريبا أن يأتي للتدريب بملابس وقبعات غريبة، لكنه كان ممتعا أن يكون ضمن المجموعة".

وإنتقد المدرب السابق لمانشستر سيتي والحالي لغلطة سراي التركي روبرتو مانشيني مواطنه بالوتيلي عدة مرات على خلفية تصرفاته الحمقاء وطالبه مرارا بالتعقل والرزانة، لكن اللاعب لم يغير من عاداته حتى حين إنتقل إلى ميلان الإيطالي وظل يقوم بنفس الحركات والتصرفات غير المسؤولة.