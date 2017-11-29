بعد تعاقده مع إيفرتون.. سام ألاردايس يدخل قائمة أعلى المدربين أجرًا في العالم

تعاقد فريق إيفرتون الإنجليزي، مع المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، سام ألاردايس؛ لتدريب الفريق، وإنقاذه من سوء النتائج هذا الموسم، رغم صرف مبالغ قاربت 200 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسب الصحافة الإنجليزية، فراتب المدرب الجديد لإيفرتون، سيبلغ 100 ألف جنيه إسترليني، أسبوعيًا، وحوالي 5،2 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يجعله يحتل الصف 12، في لائحة أعلى المدربين أجورًا في العالم.

ومن المفاجآت في لائحة المدربين الأعلى أجرًا، أن المدرب الإيطالي مارشيللو ليبي، مدرب منتخب الصين المتواضع، والذي فشل في التأهل لكأس العالم، يتقاضى أعلى أجرًا في العالم، ويبلغ 18 مليون جنيه إسترليني.

ويحتل مدربا، مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، ومانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، الصفين الثاني والثالث بـ15،3 مليون جنيه إسترليني و15 مليون جنيه إسترليني.

فيما يتقاضى كل من: الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، والإسباني إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، نفس الراتب سنويًا، ويبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني، ويحتلان معًا الصف السابع عالميًا.