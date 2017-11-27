كونتي: تشيلسي يجب أن يشعر بالقلق من إستراتيجية التعاقدات الخاصة بمانشستر سيتي

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إن إنفاق مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية حسن بالفعل من تشكيلة الفريق “الرائعة”، ويبدو المدرب الإيطالي قلقًا من تراجع فريقه أكثر خلف متصدر الترتيب إذا ما فشل في التعامل بالشكل المناسب مع سوق الانتقالات.

وانتزع تشيلسي نقطة قبل نهاية مباراته أمام ليفربول على استاد أنفيلد، يوم السبت الماضي؛ لكنه بات متراجعًا الآن بفارق 11 نقطة خلف سيتي، الذي فاز على هدرسفيلد تاون 2-1، أمس الأحد.

وقال كونتي: “أعتقد أن مانشستر سيتي فريق في غاية القوة هذا الموسم. كان فريقًا رائعًا الموسم الماضي.

“في فترة الانتقالات، اشترى الفريق مجموعة من اللاعبين، الذين كانوا يمثلون هدفه الأول ليتحسن أداؤه بشكل كبير”.

وأضاف: “يمكنهم أن يفعلوا ذلك أيضًا في يناير وفي المستقبل. ولهذا السبب؛ فإننا يجب أن نشعر بالقلق؛ لأننا إذا أردنا منافسة مانشستر سيتي؛ فإن علينا العمل ثم اتخاذ أفضل القرارات في سوق الانتقالات”.

وحصد سيتي، الذي تعاقد مع ينيامين ميندي وكايل ووكر وبرناردو سيلفا وايدرسون ودانيلو، 37 نقطة من بين 39 نقطة هذا الموسم.

وسيستضيف تشيلسي منافسه سوانزي سيتي ضمن منافسات الدوري الممتاز، بعد غد الأربعاء، بينما سيستقبل سيتي فريق ساوثهامبتون.