تغريم إيفرتون بسبب محاولة مشجع الاعتداء على لاعب من ليون

غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي إيفرتون 30 ألف يورو (35367 دولارًا) بعد محاولة أحد مشجعيه الاعتداء على لاعب من فريق ليون خلال مباراة في الدوري الأوروبي الشهر الماضي في استاد غوديسون بارك.

وخلال شجار بين اللاعبين ظهر مشجع واحد على الأقل في فيديو أثناء محاولته لكم لاعب من ليون قبل تدخل المشرفين.

ووجَّهت لجنة المراقبة والقيم والانضباط في الاتحاد الأوروبي اتهامًا للنادي الإنجليزي”باعتداء مشجعيه على لاعبين”.

وانهارت آمال إيفرتون في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي بخسارته 3-صفر أمام ليون في وقت سابق هذا الشهر ليتذيل الترتيب في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة من أربع مباريات.

وأقال إيفرتون، المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، مدربه الهولندي رونالد كومان الشهر الماضي ولم يعيّن بديلاً دائمًا حتى الآن.