البلجيكي كورتوا يبقي الباب مفتوحًا أمام رحيله عن تشيلسي

أكد الحارس الدولي البلجيكي، تيبو كورتوا، عدم تفكيره حاليًا في تمديد عقده مع فريقه تشيلسي، مفضلًا انتظار نهاية الموسم لمناقشة الموضوع، مما يترك الباب مفتوحًا أمام الفرق الراغبة في ضمه للمحاولة صيف 2018 .

وينتهي عقد الحارس الدولي البلجيكي صيف 2019.

وقال في حوار مع الصحافة البلجيكية: “بالنسبة لتمديد عقدي، على تشيلسي تنظيم الأمر مع وكيل أعمالي، بالنسبة لي لا أفكر حاليًا في عقدي، لعبنا لقاءات كثيرة في المدة الأخيرة وأفضل التركيز على إنجازاتي، في نهاية الموسم سيكون لدي الوقت لمناقشة تمديد عقدي.”

وكانت تقارير صحفية بريطانية أكدت أن تيبو كورتوا يطلب راتبًا يصل لـ 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا؛ ليتساوى مع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، صاحب أعلى أجر للحراس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراقب الحارس عدة أندية من بينها ريال مدريد الذي يضعه كهدف ثانٍ خلف الإسباني دي خيا، وأيضًا يوفنتوس الإيطالي الذي يبحث عن خليفة لبوفون وباريس سان جيرمان الفرنسي الباحث عن حارس مميز.

ويعتبر كورتوا رفقة السلوفيني أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، أكثر الحراس استهدافًا من الفرق الكبرى في أوروبا.

وحقق الحارس الدولي البلجيكي مشوارًا جيدًا، حيث فاز رفقة فريقه الأصلي جينك البلجيكي بالدوري البلجيكي2011، ثم فاز رفقة أتلتيكو مدريد الذي لعب له معارًا بالدوري الإسباني 2014، وكأس الملك 2013، والدوري الأوروبي 2012، والسوبر الأوروبي 2013، كما توج رفقة تشيلسي بلقبين للدوري الإنجليزي 2015 و 2017، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية 2017 .

وفاز كورتوا بجائزة زامورا في إسبانيا 2014، وأحسن حارس في الدوري الإنجليزي 2017 .