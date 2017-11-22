بعدما أحرز هدفين.. لاعب ويغان يترك المباراة لرؤية مولوده الجديد (صورة)

أسرع لاعب ويغان أتلتيك الإنجليزي، ريان كولكلوج، عقب استبداله من مباراة فريقه، أمس الثلاثاء، أمام دونكاستر في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، والذي أحرز خلاله هدفين من فوز فريقه بثلاثية في المباراة، لكي يرى مولوده الجديد.

كولكلوج علم بين شوط المباراة أن زوجته قد أنجبت مولوده الثاني، وعقب تسجيله الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الـ 58، استبدل بعدها بدقيقتين فقط، ليخرج مسرعًا إلى النفق المؤدي إلى غرفة الملابس، ومنها إلى المستشفى الذي ولدت فيه زوجته، وهو يرتدي كامل زيه الذي خاض به اللقاء، لكي يطمئن على نجله الجديد.