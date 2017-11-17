مورينيو: إبراهيموفيتش وبوغبا جاهزان للعب مع مانشستر يونايتد

توقع مراقبون إمكانية حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على دعم كبير بعودة الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوغبا في مباراته القادمة أمام فريق نيوكاسل الإنجليزي المقرر إقامتها غدًا السبت، بعد شفائهما من الإصابة.

وقال جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق لقناة النادي التلفزيونية: ” اللاعبون الذين سيبقون هنا ويتعافون من الإصابة، حتى اللاعبون الذين يتعافون من إصابات كبرى، جاهزون للعب”.

وأوضح مورينو أنه يشير إلى “بوغبا وإبراهيموفيتش، وماركوس روخو” الذين سينضمون لقائمة الفريق.

وتعرّض الثنائي روخو وإبراهيموفيتش لإصابة في الركبة في نيسان/أبريل الماضي بينما عانى بوغبا من إصابة في أوتار الركبة يوم 12 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان مانشستر يونايتد استغنى عن إبراهيموفيتش بنهاية الموسم الماضي ولكنه عاد ووقع للفريق مرة أخرى.

وقال مورينيو عن إبراهيموفيتش: “الآن لا يمكنك توقع أن يكون جاهزًا للعب مباراة كاملة أو لعب مباريات متتالية مثلما كان يفعل طوال مسيرته”.

وأضاف قائلًا “الآن يحتاج للوقت للعودة الى مستواه، لياقته، ثقته، ودقته، ولكن من وجهة مرضية، من الرائع أن يكون بحالة جيدة ومستعدًا”.

وبعد مرور 11 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.