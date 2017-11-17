مباراة آرسنال وتوتنهام.. قفزة جديدة لرفاق هاري كين أم عثرة مؤلمة لفينغر؟

تشهد المرحلة الثانية عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي أرسنال مع ضيفه توتنهام هوتسبير في ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن غدًا السبت.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين، حينما يلتقيا على ملعب (الإمارات) معقل آرسنال، حيث يتطلع كل منهما لتجنب الخسارة في ظل سعيهما لمواصلة اللحاق بمانشستر سيتي، الذي يتربع على الصدارة.

ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف الصدارة، فيما يتواجد آرسنال في المركز السادس، برصيد 19 نقطة.

وصرح الفرنسي أرسين فينجر مدرب آرسنال، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس للحديث عن اللقاء “أنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، إننا نرغب بشدة في الحصول على النقاط الثلاث من أجل تحسين ترتيبنا في جدول البطولة”.

أوضح فينغر “أن توتنهام فريق جيد، ولكننا نمتلك الكيفية التي تؤهلنا للفوز بهذا اللقاء”.

ويمتلك توتنهام اليد الطولى في مواجهات الفريقين، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر ست مباريات جمعت بينهما في المسابقة.

ورغم تعادله 1 / 1 في زياراته الثلاث الأخيرة لملعب الإمارات، فإن توتنهام لا يمتلك سوى فوز وحيد فقط على هذا الملعب، الذي خاض به 11 مباراة بالدوري منذ افتتاحه رسميًا عام 2006.

وصرح البلجيكي يان فيرتونخن مدافع توتنهام “لا أستطيع أن أذكر أنني فزت على هذا الملعب من قبل، لكن هذا ما سنقوم به يوم السبت”.

وأضاف فيرتونخن “دائمًا ما تتسم اللقاءات بين الفريقين بالقوة والإيجابية والاحترام المتبادل بيننا، أن الفريقين يتحليان بالإيجابية وهو ما يجعل مبارياتهما جيدة”.

ومن المتوقع أن يشارك هاري كين مهاجم توتنهام في اللقاء، عقب تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها مؤخرًا، وحرمته من المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في مباراتيه الوديتين خلال الأجندة الدولية الماضية.

وكان كين قد أحرز ستة أهداف في آخر خمس مواجهات بين توتنهام وآرسنال.

في المقابل، كشف فينغر أن الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو، عقب تعرضه للإصابة خلال فوز منتخب بلاده على ويلز وديًا منتصف الأسبوع الجاري.

من جانبه، يتطلع مانشستر سيتي لمواصلة سلسلة انتصاراته، عندما يحل ضيفًا على ليستر سيتي غدًا.

وفاز سيتي في جميع مبارياته العشر الأخيرة في البطولة، أحرز خلالها 35 هدفًا، ليحلق منفردًا في الصدارة.

وينتظر الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب سيتي الموقف النهائي بالنسبة للأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم الفريق، الذي تعرض لحالة إغماء أثناء فترة الراحة خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري يوم الثلاثاء الماضي.

ويأمل مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف سيتي، في استعادة اتزانه، عقب خسارته صفر / 1 أمام مضيفه تشيلسي (حامل اللقب) في المرحلة الماضية، وذلك عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد في نفس اليوم.

وكتب الإسباني خوان ماتا لاعب وسط يونايتد في مدونته الأسبوعية “نتمنى الظهور بشكل جيد ونحصد النقاط الثلاث ونحافظ على إظهار قوتنا في (أولد ترافورد) مثلما نقوم حتى الآن”.

أشار ماتا “إنه عامل رئيسي للحفاظ على موقفنا في صراع المقدمة”.

ويبحث تشيلسي، صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، عن تحقيق فوزه الرابع على التوالي، حينما يواجه مضيفه ويست بروميتش ألبيون، فيما يلاقي ليفربول، الذي يحتل المركز الخامس، ضيفه ساوثهامبتون.

ويخرج ويستهام يونايتد لملاقاة مضيفه واتفورد بعد غد الأحد، في الظهور الأول لمدربه الجديد ديفيد مويس، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للمدرب الكرواتي المقال سلافن بيليتش.

ويعاني ويستهام، الذي يحتل المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) من الهشاشة الدفاعية، بعدما تلقت شباكه 23 هدفًا خلال 11 مباراة.

وقال مويس “لقد بحثنا الأهداف التي منيت بها شباكنا. بكل أسف، فإننا نمتلك أسوأ خط دفاع في البطولة حاليًا”.

وتابع “ينبغي علينا محاولة إيجاد وسيلة لإيقاف ذلك”.

ويلتقي بيرنلي مع ضيفه سوانسي سيتي، وكريستال بالاس مع إيفرتون، وبورنموث مع هيديرسفيلد تاون غدا، فيما تختتم مباريات المرحلة بلقاء برايتون مع ضيفه ستوك سيتي.