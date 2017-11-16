“التحكيم الرياضية” ترفض طلب أدريان سيلفا بالانتقال من سبورتنغ لشبونة إلى ليستر سيتي

رفضت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” السماح للاعب وسط البرتغال أدريان سيلفا بالانضمام لفريق ليستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بصورة مؤقتة.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية: إن انتقال سيلفا من سبورتنغ لشبونة إلى ليستر عرقله الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)؛ لأنه تم خارج فترة تسجيل التعاقدات.

وتعاقد ليستر مع سيلفا (28 عامًا) في آخر أيام الانتقالات الصيفية 31 أغسطس/ آب، لكن الفيفا، المسؤول عن إدارة الانتقالات الدولية، استلم أوراق اللاعب بعد لحظات من الموعد النهائي لغلق باب التسجيل. وطعن سيلفا أمام أعلى محكمة رياضية ضد القرار، وطلب “إجراءات عاجلة مؤقتة” تسمح بتسجيله مع ليستر لحين النظر في الطعن الأخير.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية، في بيان، أنها رفضت تطبيق إجراءات مؤقتة، لكن الوضع سيستمر “وسيكون القرار الأخير بعد جلسة استماع لم يتحدد موعدها بعد”.