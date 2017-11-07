ثلاثي دفاعي يلعب دورًا محوريًا في نجاح مانشستر سيتي هذا الموسم

مع غزارة أهداف مانشستر سيتي وعروضه الهجومية الكاسحة كان من السهل نسيان جهود ثلاثة من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تكن أسماء: فرناندينيو، وجون ستونز، ونيكولاس أوتامندي، لتتصدر عناوين الأخبار في فريق سجل 52 هدفًا في كل المسابقات ويضم بين صفوفه صانعي اللعب المتألقين، كيفن دي بروين، وديفيد سيلفا، خلف مهاجمين يجيدون هزَّ الشباك مثل: سيرجيو أغويرو، وغابرييل جيسوس.

لكن الإحصاءات تعطيهم الحق في الحصول على لقب أهم ثلاثة لاعبين في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا في أعقاب بداية رائعة للموسم لم يتجرع فيها الفريق طعم الخسارة، وهو ما ترك سيتي في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه في الدوري الممتاز.

كما حقق سيتي سجلاً رائعاً يتحدث عن نفسه بدخول 11 هدفًا فقط في شباكه في 17 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، إضافة إلى قدرة هذا الثلاثي على الاستحواذ على الكرة وبدء الهجمات.

وقلب الدفاع الأرجنتيني أوتامندي على سبيل المثال لمس الكرة في الدوري الممتاز، ودوري الأبطال معًا أكثر من أي لاعب آخر في سيتي هذا الموسم، بينما حل ستونز قلب دفاع منتخب إنجلترا في المركز الثاني، وجاء لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو رابعًا خلف دي بروين.

وتتكرر نفس القصة على صعيد التمرير، ويتصدر أوتامندي مرة أخرى قائمة الأكثر تمريرًا، متفوقًا على فرناندينيو الثاني وستونز الثالث.

وبالنسبة للتمريرات السليمة، يتصدر ستونز القائمة في سيتي، يليه أوتامندي ثانيًا وفرناندينيو رابعًا. والثلاثة جميعهم تصل نسبتهم إلى أكثر من 90%.

وفي الحقيقة تصل نسبة ستونز إلى 96.6%، ولا يتفوق عليه في مسابقات الدوري الأوروبية إلا تياغو سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، الذي تصل نسبته إلى 96.7%.

وكان غوارديولا أول من أشار إلى قدرات هذا الثلاثي الاستثنائية، قائلاً: “أعتقد أن فرناندينيو حاليًا واحد من أفضل ثلاثة لاعبي خط الوسط الدفاعي في العالم”.

وتابع: “مثل جون ستونز، ونيكولاس أوتامندي، وصل فرناندينيو إلى مستوى آخر بفضل إيجابيته وقدراته الذهنية.. ويمنحنا الكثير بالكرة ودونها”.

وقد يقود هذا الثلاثي سيتي إلى تحقيق النجاح والفوز بالدوري هذا الموسم.