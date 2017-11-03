آرسين فينغر: آرسنال لن يدافع أمام مانشستر سيتي “المتألق”

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال، إن فريقه لن يلجأ للدفاع عندما يزور مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غدٍ الأحد.

ويمر فريق المدرب بيب غوارديولا بأفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري، حيث جمع 28 نقطة من عشر مباريات بدون خسارة وسجل 35 هدفًا حتى الآن.

وتلقى آرسنال ثلاث هزائم في عشر مباريات بالدوري هذا الموسم، لكن فينجر يصر على أن فريقه سيلعب بقوة ولن يخاطر بالدفاع أمام أقوى هجوم في الدوري على ملعب الاتحاد.

وقال فينغر للصحفيين اليوم الجمعة: “سنحاول بالطبع الأداء بطريقتنا. لن ندافع. عندما نلعب على أرضهم سندافع جيدًا، لكن يجب ألا نركز كل جهودنا على الدفاع فقط.

وأضاف: “نريد أيضًا الأداء بشكل جيد والاستحواذ على الكرة وصنع فرص خطيرة. أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم في بعض الأحيان”.

وفرض الأسلوب الهجومي لسيتي مقارنات مع تشكيلة آرسنال المتوجة بلقب الدوري موسم 2003-2004، دون خسارة أي مباراة خلال الموسم.

ومع ذلك يعتقد فينغر أنه من المبكر تقييم أي فريق هذا الموسم، وأشار إلى خسارة ريال مدريد 3-1 في ويمبلي أمام توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، كمثال على التحول المفاجئ في الأداء.

وتابع: “انتهت عشر مباريات فقط ولا يزال أمامنا 28 أخرى متاحة. الموسم ما زال طويلًا. سيتي يمر بفترة جيدة. لو نظرت لما كان يقال عن ريال مدريد قبل ثلاثة أسابيع سترى مدى تغير الأوضاع بشكل سريع في اللعبة”.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في الدوري برصيد 19 نقطة، متأخرًا عن سيتي بتسع نقاط.