تصرف جنوني من داني ألفيش في لندن (فيديو)

يشتهر البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن باريس سان جيرمان بروحه الخفيفة والمرحة والتي قد تصل أحيانا إلى الجنون سواء فيما يفعله أو تصريحاته.

وما زاد من جنون مدافع برشلونة ويوفنتوس السابق انضمام زميله البرازيلي نيمار له في تشكيلة باريس سان جيرمان الصيف الماضي وذلك بدعم ومساندة من ألفيس الذي أقنع مهاجم برشلونة السابق على الانتقال لنادي العاصمة الفرنسية.

ويرتبط نيمار وألفيش بعلاقة صداقة وطيدة بفضل زمالتهما الممتدة لسنوات في المنتخب البرازيلي وبرشلونة ثم سان جيرمان مؤخرا.

وهذا ما فسر نشر نيمار البالغ عمره 25 عاما فيديو لألفيس عبر صفحته على انستغرام وهو يغني من سقف سيارة على هامش وجودهما في لندن لحضور حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لإعلان جوائزه للعام الحالي.

وحل نيمار في المركز الثالث في اختيار جائزة أفضل لاعب في 2017 خلف كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وظهر ألفيش في الفيديو يرتدي الملابس التي حضر بها الحفل ويغني أغنيته المفضلة من سقف السيارة التي كانت تسير مسرعة ثم انتقل التصوير إلى داخل السيارة وألفيس ينظر للكاميرا دون خجل ويغني بطلاقة.

وتبع نيمار هذا الفيديو بنشر صورة إلى جوار زميله ومواطنه وكل منهما يمسك بجائزته ضمن التشكيلة المثالية للفيفا خلال 2017 وكأن الجائزة تعمل مثل مكبر الصوت (ميكرفون) وكل منهما يضعها أمام فمه ويغنيان.

وليس سرا أن داني ألفيش لعب الدور الرئيس في إقناع نيمار بالانتقال من برشلونة إلى سان جيرمان الصيف الماضي مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع نيس يوم الجمعة في الدوري الفرنسي في غياب نيمار الذي طرد خلال التعادل 2-2 مع مرسيليا في الجولة السابقة.