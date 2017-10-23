هاري كين: إشادة زيدان تمنحني المزيد من الثقة

رحب هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بتعليقات زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التي وصفه فيها بأنه “لاعب متكامل”، قائلًا إنها ستمنحه المزيد من الثقة.

وكال زيدان المديح للاعب منتخب إنجلترا البالغ من العمر “24 عامًا” ،قبل تعادل توتنهام 1-1 في دوري الأبطال مع ريال مدريد ،الأسبوع الماضي.

وأبلغ كين شبكة “سكاي سبورتس”: “أشعر دائمًا أن هناك بعض الجوانب التي أستطيع التحسن فيها.. لن أتوقف عن محاولة التطور”.

وتابع: “إنها إشادة كبيرة ،وسأحاول الاستفادة منها بشكل إيجابي ،وستزيد ثقتي في نفسي”.

وسجل كين ثنائية في انتصار كبير 4-1 على ليفربول، أمس الأحد، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بثمانية أهداف.

وساعد هذا الانتصار توتنهام على التساوي في النقاط مع مانشستر يونايتد الثاني.

وسجل اللاعب الدولي الإنجليزي 13 هدفًا في 12 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، ويرغب في مواصلة هذا الأداء القوي في المباريات المقبلة ،والتي ستبدأ برحلة إلى يونايتد في الدوري يوم السبت.

وأضاف كين: “المباريات تتعاقب بشكل سريع ،وهو ما أرغبه كمهاجم.. فمن خلال هذا الجدول المزدحم يرتفع إيقاع اللعب.. فتتطلع دائمًا لخوض المباراة المقبلة لمواصلة هز الشباك”.