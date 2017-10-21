الحارس جو هارت يتعرض لحادث سرقة

تعرض الحارس الدولي الإنجليزي جو هارت للسرقة بواسطة عصابة تستخدم الدراجات النارية في عملياتها، حيث سرقت هاتفه الجوال، وحافظة نقوده ،وساعته.

وسرق 3 لصوص على دراجة نارية الهاتف الجوال لنجم ويستهام يونايتد ،المعار من مانشستر سيتي ،وكذلك محفظته بالقرب من ملعب التدريب.

وحدثت عملية السطو ،الأسبوع الماضي ،عقب عودة هارت من تجمع المنتخب الإنجليزي بعد ختام تصفيات كأس العالم 2018 بمواجهة ليتوانيا.

وقال أحد المدربين المقربين من حارس المرمى البالغ عمره “30 عامًا”: إن واقعة السرقة حدثت بالقرب من محطة وقود بعد وقت قصير من مغادرته ملعب التدريب في ويستهام.

وقال مصدر: “3 لصوص على دراجتين ناريتين حاصروا هارت داخل سيارته ،وسرقوا هاتفه وساعته ومحفطته. لم يصَب جو بأذى ،لكنه تعرض لصدمة كبيرة. هذا من الممكن أن يحدث لأي شخص. يشعر بالراحة لعدم وقوع ضرر له جراء عملية السرقة”

تأتي هذه الواقعة بعد شهرين من سرقة سيارة هارت البالغ سعرها 100 ألف جنيه إسترليني من منزله في بودن بتشيشاير ،وكذلك عقب سرقة ساعة سعرها 22 ألف جنيه إسترليني من معصم زميله المهاجم أندي كارول ،عن طريق دراجة نارية في إشارة مرور في شمال شرق لندن.

وفاجأ السارق كارول ،خلال الوقوف في إشارة مرور قائلًا له: “ساعة لطيفة” ،واعتقد المهاجم فارع الطويل أنه يجامله والساعة تعجبه حقًا قبل ان يغافله السارق ويشهر في وجهه بندقية ،ويطلب منه نزع الساعة من يده ،وهو ما حدث بالفعل.