الاتحاد الإنجليزي يحقق مع مدرب حارسات مرمى منتخب السيدات

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه سيفتح تحقيقًا مع “لي كندال” مدرب حارسات مرمى منتخب السيدات حول مزاعم بقيامه بتصرفات غير مقبولة تجاه إنيولا ألوكو مهاجمة المنتخب.

واعتذر الاتحاد للاعبة المولودة في نيجيريا يوم الأربعاء حول تصريحات عنصرية من مارك سامسون مدرب المنتخب السابق.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “الاتحاد يؤكد أنه يحقق مع لي كندال مدرب حارسات مرمى المنتخب بعد ظهور أدلة جديدة يوم الأربعاء حول تصرفات غير مقبولة تجاه إنيولا ألوكو خلال معسكر المنتخب”.

وأشارت الوكو إلى أن كندال، البالغ من العمر 36 عامًا والذي تولّى المنصب في 2014، تحدث إليها بلهجة كاريبية مصطنعة.

وقالت ألوكو حول تفاصيل الإساءة: “لا أعتقد أنه تعمد الإساءة لي من خلال ذلك، ربما لم يكن يعلم حجم الإزعاج الذي سببه ذلك لي”.

“لست من منطقة الكاريبي، وأنا من أصول أفريقية، ئأعتقد أنه مثال آخر على الجهل وسوء التصرف بحقي”.

واعترف مسؤولون في الاتحاد الإنجليزي بهذه الأخطاء بعد تعرضهم للانتقادات من أعضاء البرلمان في جلسة استمرت 4 ساعات، ووجَّهت إليهم اللاعبة الدولية ألوكو اتهامات بالحرص على حماية المدرب سامسون، وسمعة مسؤولي الاتحاد.

وأقال الاتحاد الإنجليزي المدرب سامسون الشهر الماضي بسبب تصرفات “غير مقبولة وغير مناسبة” في وظيفة سابقة.

ونفى سامسون المزاعم وتمت تبرئته من تهم التمييز من خلال تحقيقين منفصلين.