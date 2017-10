فريق إنجليزي يطلب لاعبين للمشاركة بكأس الاتحاد (صورة)

وجّه فريق شورلي الإنجليزي طلبًا غريبًا على صفحته على ” تويتر ” يطلب من خلالها حارس مرمى ولاعب وسط بإمكانهما اللعب في كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث أمام فريق فيتوود تاون والمقرر يوم 4 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وجاء طلب الفريق الذي وصفه بالعاجل لكون نجميه لاعب الوسط مايك هاوغتون، وحارس مرماه مات أروين لا يمكنهما المشاركة في اللقاء ضد فريقهما الأم والذي أعارهما لفريق شورلي.

FA CUP | Wanted. Keeper and midfielder. Must be able to play against @ftfc in the #EmiratesFAcup #flymagpiesfly

— Chorley FC (@chorleyfc) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧