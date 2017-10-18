تعرف على أحمد السناوي “المسلم” مصفف شعر نجوم البريميرليغ (صور)

كشفت صحيفة “صن” البريطانية عن مصفف الشعر الذي يقف خلف قصات الشعر الغريبة لبول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وهو مسلم يدعى أحمد السناوي ويقع مقره إلى جوار مطعم كباب في لندن.

ووضع أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز رأسه تحت أصابع ومقص السناوي الذي عمل مع فريق الشباب في تشيلسي حتى النجوم أمثال جون تيري وإيدن هازارد.

السناوي يملك متجرا صغيرا في منطقة تشيسينغتون لكن سمعته وشهرته متنامية ولديه عملاء من المشاهير، حيث بدأ الشاب البالغ عمره 26 عاما بالعمل مع فريق الشباب في تشيلسي قائلا “بدأ كل شيء مع فريق الشباب في تشيلسي. حلقت شعر الكثير منهم ومع الوقت عرف الجميع كم أنا جيد في هذه المهنة. أنا مشجع لتشيلسي وأحب رؤية النجوم مثل جون تيري وهازارد وبيتر تشيك الذي كنت أعشقه”.

وأضاف “أتعامل معهم منذ ثلاث سنوات وعلاقتي بهم جيدة ولا أشعر بأي ضغوط وأنا معهم. لكن عندما يحضر نجم مثل بوغبا أو هازارد للمكان ويعجبه عملي يكون ذلك رائعا بالنسبة لي ولو حدث العكس لن يعود ثانية”.

يذهب السناوي باستمرار إلى مقر تشيلسي الذي يقع بالقرب من متجره وكذلك يسافر إلى مانشستر حينما يطلبه بوغبا قبل المباريات”

ويرى السناوي أن سبب نجاحه والبقاء في المنافسة هو عدم المبالغة فضلا عن عدم ترك أي جزء من الشعر أصلعا قائلا “أتعامل معهم جميعا مثل أي شخص آخر. فكلهم عاديون ولطيفون للغاية. تعاملت مع لاعبي تشيلسي على مر السنين وحلقت شعر بوغبا أربع أو خمس مرات حتى الآن”.

أفكار بوغبا

وتابع “أفكر دائما في كيفية قص شعر اللاعب بطريقة تعجبه أولا وفي حال حدث ذلك ونشر الصورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أشعر بنجاح باهر وقد فعل بوغبا ذلك. أما هازارد فأنا ألعب في نفس مركزه ويمنحني نصائح عدة أنفذها عندما أخوض مباريات مع الأصدقاء. فهو ينصحني في كرة القدم وأنا أعطيه نصائح حول شعره”.

وأردف “مشجعو تشيلسي يحضرون لي ويطلبون مني قص شعرهم على طريقة نجوم الفريق خاصة هازارد الذي غالبا ما يترك لي اختيار طريقة التصفيف. أما بوغبا فيحضر وهو مقرر ما سيفعل في شعره لكننا نتناقش في البداية ويكون رأيه الأصح وأنفذ ما يريد. فهو مبدع داخل وخارج الملعب ولا يهوى الأنماط التقليدية وأحب أن يفعل ما يريد في شعره لأنه يعتبر ذلك تحديا مختلفا في كل مرة”.

وغاب السناوي عن كأس العالم الأخيرة في البرازيل بسبب ولادة ابنته لكن العديد من زبائنه سيسافرون إلى روسيا العام المقبل ولا يوجد ما يمنع من الانضمام لهم.