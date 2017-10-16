كانيدا مدرب ناديي الاتحاد والنصر ينضم لجهاز غوارديولا في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحافية إنجليزية عن انضمام الإسباني راؤول كانيدا، المدير الفني السابق لناديي الاتحاد والنصر السعوديين، إلى الجهاز التدريبي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن بيب غوارديولا، مدرب السيتي، ضم كانيدا لجهازه قبل مواجهة نابولي هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، كمحلل أداء، وكشاف للنادي.

وسبق لكانيدا العمل مع غوارديولا في أكثر من ناد؛ أبرزها النادي المكسيكي دورادوس عام 2006، وبرشلونة الإسباني.

ووصف غوارديولا، المدرب الإسباني كانيدا في كتابه (طريقة أخرى للفوز)، بأنه “عقل كرة قدم مميز وتعلم منه الكثير”.

ونقلت الصحيفة عن كانيدا قوله إن “غوارديولا سيطور الكرة الإنجليزية مثلما فعل الهولندي الراحل يوهان كرويف مع الكرة الإسبانية خلال فترة تدريبه برشلونة”.

وأعرب كانيدا عن سعادته بالعودة للعمل مع غوارديولا، قائلا: “بالنسبة لي كانت مفاجأة أن يدعوني غوارديولا مرة أخرى، هدفي معالجة المشكلات التي سيقع فيها الفريق بالاتفاق والتعاون مع بيب”. يذكر إلى أن كانيدا قاد نادي الاتحاد في الفترة من 2011 إلى 2013، وقدم تحت قيادته الفريق أداء جيداً، قبل أن يتولى تدريب النصر لمدة عامين من 2014 إلى 2016.