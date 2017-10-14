باكايوكو يثبت عشقه لتشيلسي بطريقة مجنونة

وعد الدولي الفرنسي تيمو باكايوكو ،لاعب وسط تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي، بصبغ شعره باللون الأزرق حال تسجيل أول هدف مع “البلوز” في الدوري الإنجليزي.

وقد سجل باكايوكو البالغ عمره “23 عامًا” بالفعل في دوري أبطال أوروبا، لكنه متشوق لهز الشباك في البريميرليغ ،عندما يلتقي حامل اللقب مع كريستال بالاس المتعثر ،اليوم السبت.

وقال لاعب الوسط الفرنسي: “بمجرد أن أسجل أول أهدافي في البريميرليغ ،سأغيّر لون شعري ،وغالبًا سيكون إلى الأزرق. أحب تغيير لون شعري من وقت لآخر. أنا لا أصل للقمة سريعًا لكني في بعض الأحيان يحالفني التوفيق ،ومنذ مباراة مانشستر سيتي ،صبغت شعري ببعض من اللون الأبيض”.

ويرى لاعب موناكو السابق ،أن تشيلسي هو نادي طفولته قائلًا: “كنت أحلم دائمًا باللعب لبعض الأندية ،وتشيلسي أحد هذه الأندية، تابعت الفريق الموسم الماضي ،وتخيلت أفضل طريقة يمكن ألعب بها مع الفريق، وأعتقد حقًا أنه أكثر فريق يمكن أن أبرز فيه إمكانياتي”.

وتابع “العمل مع المدرب أنطونيو كونتي، كان أحد أبرز أسباب تعاقدي مع تشيلسي؛ فهو مدرب دائمًا ما يثق فيّ ،ويتابع التقدم الذي أحرزته منذ أن كان مدربًا ليوفنتوس ،لذلك من الطبيعي أن أسعى للتألق ،والحصول على فرصة تحت قيادته”.

وأعلن كونتي، قبل مواجهة كريستال بالاس أن لاعب الوسط نغولو كانتي سيغيب عن الملاعب نحو شهر ؛بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب بلاده فرنسا ،لذلك سيعتمد على باكايوكو في خط الوسط المدافع، أو ربما يدفع بأحد اللاعبين الشبان.