بوكيتينو مدرب توتنهام يشن هجومًا قويًا على غوارديولا

لم يظهر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير انطباعا إيجابيا إزاء تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي التي وصف فيها توتنهام بالمبالغة في الاعتماد على هاري كين.

وقال بوكيتينو إنه لم يصف أبدا برشلونة بأنه “فريق النجم الواحد ميسي” أو قلل من شأن غوارديولا عندما كان يتولى مهمة تدريب النادي الإٍسباني.

وخلال تقييمه لمستويات الفرق المنافسة وصف غوارديولا توتنهام بأنه “فريق هاري كين” وذلك عقب فوز سيتي على تشيلسي قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وقال الأرجنتيني بوكيتينو، الذي سبق له اللعب وتدريب إسبانيول المنافس لبرشلونة، إن غوارديولا افتقد “اللباقة” بعد تحقيق الفوز.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن “تصريحات غوارديولا اعتبرها كثيرون تقليلا من شأن فريق منافس. لكنها لم تؤثر علي رغم أن كثيرين اعتبروها تقلل من قيمة المنافس، وشارك غوارديولا في النجاح الكبير لبرشلونة مع ميسي الذي كان في أفضل حالاته، لكنني لم أقل أبدا أن برشلونة هو فريق ليونيل ميسي”.

وقال بوكيتينو، الذي يحتل فريقه المركز الثالث في الترتيب ويواجه بورنموث غدا السبت في ويمبلي، إن غوارديولا لم يقدم بعد أي اعتذار.

وأضاف أنه “ربما يحاول الاتصال بي بعد المؤتمر الصحفي، أنا متأكد أنني سوف أجيب على الفور. أعرف غوارديولا جيدا فهو يعاني دائما للاحتفاظ بلباقته بعد تحقيق أي انتصار مهم”.