ساوثغيت مدرب إنجلترا يدعو سترلينغ لتطوير مستواه

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إن لاعبه رحيم سترلينغ يشعر بإصرار على الوصول مع بلاده إلى نفس مستواه المحلي الرائع، وذلك قبل مواجهة سلوفينيا بالجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الخميس.

وسجل سترلينغ 6 أهداف في 9 مباريات مع مانشستر سيتي هذا الموسم، لكنه في المقابل يظهر بشكل متواضع مع إنجلترا وسجل هدفين دوليين فقط كان آخرهما في سبتمبر 2015.

وخرج لاعب ليفربول السابق، الذي خاض 34 مباراة دولية، من تشكيلة إنجلترا بعد الشوط الأول أمام مالطا الشهر الماضي بينما خاض 7 دقائق فقط كبديل أمام سلوفاكيا.

وقال ساوثغيت للصحفيين: “أعتقد أن رحيم يتحلى بالإصرار وهذه واحدة من مميزاته التي أحبها. إنه يتعافى من الإحباط ويحاول مجددًا”.

وأضاف “إنه مستعد. أعتقد أنه جاهز للمباراة ويتطلع إليها. إنه في حالة جيدة مع ناديه ويعمل مع مدرب جيد ولدينا ثقة كبيرة فيه”. وتتصدر إنجلترا المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة وستضمن التأهل لكأس العالم إذا فازت على سلوفينيا في استاد ويمبلي. وستلعب إنجلترا في الجولة الأخيرة في ضيافة ليتوانيا يوم الأحد المقبل.