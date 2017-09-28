فان ديك يقترب من اللعب أساسيًا لأول مرة مع ساوثامبتون

قال ماوريسيو بليغرينو مدرب ساوثهامبتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن المدافع فيرغيل فان ديك يقترب من اللعب أساسيًا لأول مرة هذا الموسم مع الفريق، لكنه سيحتاج إلى وقت قبل استعادة أفضل مستوياته.

واستبعد “فان ديك” من تشكيلة الفريق الأول لساوثهامبتون بعدما تقدم بطلب للرحيل، عقب إبداء ليفربول، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، الرغبة في التعاقد معه في فترة الانتقالات الأخيرة.

وعاد قلب الدفاع البالغ من العمر 26 عاماً الى المباريات لأول مرة منذ يناير عندما شارك في آخر 10 دقائق من انتصار ساوهامبتون 1/0 على كريستال بالاس في وقت سابق هذا الشهر.

وقال بليغرينو الصحفيين قبل مواجهة ستوك سيتي يوم السبت: “رويدًا رويدًا سيستعيد أفضل مستوياته، وسيكون من الصعب مشاهدته في أفضل مستوياته في مباراتيه الأولى أو الثانية، ونحتاج إلى الصبر عليه”.

وتابع:”أنا سعيد بالطريقة التي يتعامل بها مع الأمور، وأثق أنه سيستعيد مستواه”.

وحصل “فان ديك” على شارة قيادة ساوثهامبتون في يناير، لكن بليغرينو قال إن المدافع عليه أن يكد ويتعب لاستعادة الشارة بعد غياب طويل بسبب الإصابة وأزمة فترة الانتقالات.

وقال بليغرينوك: “مازال فيرغيل أحد قادة الفريق، ولكن قيادة الفريق ليست مجرد منحة، ولكنها تنبع من رغبة اللاعب في تحمل المسؤولية، ويتعيّن أن ينالها عن جدارة واستحقاق”.

وتراجع ساوثهامبتون إلى المركز 11 في الترتيب بعد هزيمته بهدف دون رد أمام مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي، لكن بليغرينو يعتقد أن فريقه يمكنه أن يغيّر حظوظه أمام ستوك سيتي.

وقال: “عملنا بجد طوال الأسبوع، وكل مباراة ستكون فرصة أمامنا لإظهار قدراتنا”.