استدعاء ديلي آلي لتشكيلة إنجلترا رغم قرار إيقافه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، قرر استدعاء لاعب خط الوسط، ديلي آلي، لمواجهة سلوفينيا وليتوانيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيقاف آلي دون تحديد مدة إيقافه، بسبب إشارة غير لائقة خلال مواجهة سلوفاكيا في الجولة الثامنة من التصفيات.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، أن ساوثغيت قرر استدعاء آلي لمواجهتي سلوفينيا وليتوانيا، في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات.

وطالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من الاتحاد الدولي (الفيفا) في وقت سابق، تحديد عقوبة ديلي آلي قبل مواجهة سلوفينيا الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2018.

ويواجه اللاعب الإنجليزي عقوبة الإيقاف 4 مباريات.

وقال آلي (21 عامًا) إن الإشارة كانت موجهة لزميله السابق في توتنهام كايل ووكر على سبيل المزاح.

وتتصدر إنجلترا المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة واقتربت من حسم تأهلها إلى النهائيات في روسيا.