مانشستر سيتي يتخطى شاختار دونيستك وينفرد بصدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د -ب-أ

انفرد مانشستر سيتي الإنجليزي بصدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة والتي شهدت أيضا فوز نابولي على فينورد 3 / 1.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 48 وأضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وفشل سيرخيو أجويرو في تسجيل هدف لمانشستر سيتي بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 72.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب ، فيما توقف رصيد شاختار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

نابولي يحصد أول ثلاث نقاط

وفي المباراة الثانية، حقق نابولي أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم بتغلبه على ضيفه فينورد 3 / 1.

وسجل أهداف نابولي لورينزو إنسيني ودرايس ميرتينز وخوزيه ماريا كييخون في الدقائق السابعة و49 و70، فيما سجل سفيان أمراباط هدف فينورد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأضاع ينز تورنستا ركلة جزاء لفينورد في الدقيقة 68.

وحصد نابولي أول ثلاث نقاط له ليقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف أمام شاختار، فيما يظل فريق فينورد بلا نقاط في المركز الأخير.

وكانت نتائج الجولة الأولى قد شهدت فوز مانشستر سيتي على فينورد 4 / صفر وشاختار دونيتسك على نابولي 2 / 1.

ويلتقي فينورد مع شاختار دونيتسك يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة، فيما يستضيف مانشستر فريق نابولي.

موناكو يسقط أمام بورتو

واصل فريق موناكو مسلسل السقوط الأوروبي بعد خسارته أمام ضيفه بورتو صفر / 3 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي بورتو كل من فانسون أبو بكر في الدقيقة 31 و69 وميجيل لايون في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، حصد بورتو أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم ، فيما تجمد رصيد موناكو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.