تأهل الأهلي المصري حامل اللقب إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله 2-2 مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي، اليوم السبت.

واستفاد الأهلي من انتصاره 4-صفر في القاهرة الأسبوع الماضي، ليبلغ النهائي للموسم الثالث على التوالي حيث سيواجه الوداد المغربي في 30 مايو أيار.

ومنح أحمد عبد القادر تقدما مبكرا للأهلي بعد دقيقتين، لكن الفريق الجزائري أدرك التعادل عبر أحمد قندوسي في نهاية الشوط الأول.

وسدد رياض بن عياد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليمنح وفاق سطيف التقدم في الدقيقة 61.

الأهلي يتعادل مع وفاق سطيف ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة الوداد https://t.co/eqKoNc583u pic.twitter.com/1dzXPhiejH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وأدرك البديل محمد شريف التعادل للأهلي حامل اللقب في آخر نسختين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنغولي في نصف النهائي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعد هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد نسخة عام 2017 التي توج فيها الفريق المغربي.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستجمع بين الأهلي والوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في المغرب على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وواجه الأهلي نظيره الوداد في 10 مباريات سابقة، 5 منها في مصر ومثلها في المغرب.

واستطاع الأهلي خلال 10 مباريات سابقة من تحقيق الانتصار في 4 مرات والخسارة في مباراتين فقط، بينما حسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزين على الوداد في المغرب، بينما لم ينجح بطل المغرب في التفوق على الفريق الأحمر في القاهرة.