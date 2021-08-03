فيفا يعلن إيقاف عيسى حياتو رئيس "كاف" الأسبق لمدة عام وتغريمه ماليا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ إيقاف الكاميروني عيسى حياتو، الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ لمدة عام عن كافة الأنشطة الرياضية، وتغريمه 30000 فرانك سويسري، على خلفية مشاركته في المفاوضات مع شركة لاغارديير، الخاصة بحقوق تسويق مسابقات ”كاف“.

وقال الفيفا في بيان رسمي، أصدره، يوم الثلاثاء: ”وجدت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة أن عيسى حياتو، رئيس كاف السابق، مسؤول عن انتهاك المادة 15 لمدونة الفيفا للأخلاقيات“.

وأضاف البيان: ”يتعلق التحقيق في سلوك حياتو بشأن منصبه كرئيس للكاف بمشاركته في التفاوض وإبرام وتوقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية التعاقدية لتسويق وسائل الإعلام، وحقوق التسويق للمسابقات التي نظمتها ”كاف“ مع شركة لاغارديير الرياضية بين عامي 2014 و 2017″.

Adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions Issa Hayatou

⬇️ https://t.co/N9Nhtp9q0A — FIFA Media (@fifamedia) August 3, 2021

وأشار فيفا: ”بعد جلسة استماع موسعة، قضت الغرفة القضائية، بناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن حياتو قد خرق واجبه بالولاء في منصبه كرئيس لكاف، من خلال الدخول، باسمه ونيابة عن الكونفدرالية، في اتفاقية مناهضة للمنافسة مع لاغارديير، التي كانت ضارة وتسببت في أضرار جسيمة لكاف (كلاهما ماليا، بمبلغ 200 مليون جنيه مصري، فضلا عن سمعته)، ونتيجة لذلك، وجدت الغرفة القضائية أن حياتو قد انتهك المادة 15 من النسخة الحالية من مدونة أخلاقيات فيفا، وعاقبته بمنعه من المشاركة في أي نوع من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي (إداري، رياضي أو أي دولة أخرى) لمدة عام واحد، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة قدرها 30 ألف فرنك سويسري على السيد حياتو“.

وأكد الفيفا في بيانه، أنه تم إبلاغ الكاميروني عيسى حياتو بالقرار، وسيتم إيقافه بداية من اليوم.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن مؤخرا في بيان رسمي منح حياتو، منصب الرئيس الفخري.

وكان عيسي حياتو رئيسا للكاف منذ العام 1988 حتى العام 2017، التي خسرها أمام المدغشقري أحمد أحمد رئيس الكاف السابق الذي تم إيقافه.