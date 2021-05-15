التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة شباب بلوزداد ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الترجي التونسي ضيفا ثقيلا على منافسه شباب بلوزداد الجزائري في ملعب ”5 جويلية“ بالجزائر في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي وشباب بلوزداد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”5 جويلية“ في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

ويدير اللقاء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق جواد بدة.

وتقام في التوقيت نفسه مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وضيفه سيمبا التنزاني في ذهاب المرحلة نفسها لدوري الأبطال.

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مشوار الفريقين

عاد شباب بلوزداد للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب طويل منذ العام 2001، وصعد إلى ربع النهائي بعدما قطع مشوارا طويلا بدأه بعبور النصر الليبي في الدور التمهيدي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0.

وأقصى بلوزداد منافسه غورماهيا الكيني في دور الـ 32 بنتيجة 6-0 بالجزائر والفوز بنتيجة 2-1 في كينيا، ثم حل وصيفا للمجموعة الثانية خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبدأ بلوزداد مشوار المجموعة بشكل متعثر بعد التعادل مع مازيمبي في الكونغو دون أهداف ثم الخسارة أمام صن داونز بنتيجة 5-1 في تنزانيا ثم تعادل مع الهلال السوداني بالجزائر بنتيجة 1-1 و0-0 في السودان.

وانتفض الفريق الجزائري في آخر جولتين وفاز على مازيمبي بنتيجة 2-0 في الجزائر وتغلب على صن داونز في عقر داره بالنتيجة نفسها.

وسجل الفريق الجزائري 18 هدفا واستقبل 7 أهداف خلال 10 مباريات، ويعد النجم أمير سعيود هداف الفريق ودوري الأبطال برصيد 7 أهداف.

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في المقابل، تأهل الترجي بعدما أطاح بمنافسه أهلي بنغازي الليبي بدور الـ 32 بعد التعادل 0-0 والفوز بنتيجة 3-2 ثم تصدر المجموعة الرابعة متأهلا برفقة مولودية الجزائر.

وفاز الترجي على تونغيت السنغالي بنتيجة 2-1 ثم تعادل مع مضيفه مولودية الجزائر بنتيجة 1-1 وفاز على الزمالك المصري ذهابا في تونس بنتيجة 3-1 وفي مصر بنتيجة 1-0 ثم خسر في السنغال أمام تونغيت بنتيجة 2-1 وتعادل مع المولودية بنتيجة 1-1 في تونس.

وخاض الترجي 8 مباريات، وسجل 12 هدفا واستقبل 8 أهداف، ويعد هداف الفريق محمد علي بن رمضان برصيد 4 أهداف.

ولعب الترجي ضد بلوزداد في نصف نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري العام 1995 وفاز الترجي بنتيجة 1-0.

بلوزداد.. ومواصلة المغامرة

يبحث شباب بلوزداد عن مواصلة مغامرته في دوري الأبطال، ولجأ الفريق الجزائري للمدرب الصربي زوران مانولوفيتش الذي سبق ودرب الهلال السوداني من أجل تحقيق المفاجأة وإقصاء الترجي.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إن مهمة الفريق صعبة للغاية، خاصة أن الترجي منافس قوي مؤكدا أن المهمة ليست مستحيلة والفرص متاحة للتأهل.

وأضاف: ”هذه المباريات تقام على تفاصيل صغيرة، والأهم ألا تهتز شباك الفريق في جولة الذهاب ومحاولة التسجيل في مرمى الترجي قبل الذهاب إلى تونس“.

ويستعيد شباب بلوزداد جهود الثنائي أحمد قاسمي والحارس جايا مرياح بعد التعافي من الإصابة، بينما يغيب سمير عيبود للإصابة.

ويعتمد الفريق الجزائري على تشكيلته التي تضم الحارس توفيق موساوي وأمامه رباعي خط الدفاع سفيان بوشار وشعيب قداد وزين العابدين بونخوة وشمس الدين نساخ.

ويقود خط الوسط زكريا دراوي وبجواره حسام الدين مرزيق وعلى الأطراف حسين سالمي ومحمد إسلام بكير وأمامهما صانع الألعاب أمير سعيود والمهاجم أحمد قاسمي.

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خبرة الترجي

يتسلح الترجي بخبراته القارية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر، وقطع خطوة نحو التأهل إلى دور الأربعة.

وقال المدرب معين الشعباني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إن اللقاء لن يكون سهلا فهو ديربي شمال أفريقي وأجواء هذه المواجهات تتسم دائما بالندية.

وأوضح أن بلوزداد منافس قوي وتأهل عن مجموعة صعبة على حساب الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي، مؤكدا أن فريقه جاهز تماما لهذه المواجهة مع تعافي حمدو الهوني وسيدريك جبو وويليام توجوي.

ويعتمد الترجي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معز بن شريفية وأمامه رباعي خط الدفاع حمدي النقاز ومحمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران وإلياس شتي.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث، وفي الهجوم أنيس البدري وحمدو الهوني وطه الخنيسي.

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وقال تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“: إن مرحلة الأدوار الإقصائية مختلفة تماما عن دور المجموعات، خاصة أن الجميع يملك فرص التأهل والتركيز يكون شعار هذه المواجهات.

وأوضح أن الترجي رغم تأهله إلا أنه عانى من بعض الهفوات الدفاعية التي يجب تصحيحها، ولكنه يملك عناصر مميزة في خط الهجوم خاصة حمدو الهوني.

وأكد أن بلوزداد فريق منظم، كما أن موهبة أمير سعيود تطورت وأصبح هدافا لدوري الأبطال، كما أن الفريق لديه مدافع مميز وهو شمس الدين نساخ.