دوري أبطال أفريقيا.. تأهل الترجي ومولودية الجزائر إلى ربع النهائي.. والزمالك يودع

تأهل فريقا الترجي التونسي ومولودية الجزائر إلى ربع نهائي دوري أفريقيا، بعد تعادلهما، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت.

وقد ودع الزمالك المصري البطولة رغم فوزه على تونغيت السنغالي (4-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إستاد القاهرة.

وكان يحتاج الزمالك مع فوزه على الفريق السنغالي، فوز الترجي على مولودية الجزائر، وهو ما لم يحدث.

ودفع الزمالك ثمن خسارتين متتاليتين من الترجي لكنه أحيا فرصه بالفوز خارج أرضه على مولودية الجزائر في الجولة الماضية قبل أن يترك مصيره بين أيدي الترجي الذي أراح العديد من عناصره الأساسية في الجولة الأخيرة اليوم.

وجاء الهدف الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول عن طريق محمود حمدي الونش، بعد تمريرة من شيكابالا نجح الأول في إسكانها الشباك.

وجاء هدف الزمالك الثاني في شباك تونغيت عن طريق اللاعب مروان حمدي في الدقيقة 25، بعد متابعته لعرضية رائعة من الجهة اليسرى.

ومع الدقيقة 38 سجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك بشكل رائع.

وفي الدقيقة 41، سجل الونش الهدف الرابع للفريق الأبيض، بعدما ارتقى لعرضية من ركلة ركنية ليسكنها شباك الفريق السنغالي.

وقلص بابا عثمان ساكو النتيجة لفريق تونغيت بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 48.

وفي المواجهة الأخرى، تقدم الترجي أولا عن طريق نسيم بن خليفه في الدقيقة 31، ولكن المولودية تعادل مع الدقيقة عبد النور بلخير في الدقيقة 68.

وبتلك النتائج، يتأهل الترجي متصدرا للمجموعة برصيد 11 نقطة، ويرافقه مولودية الجزائر برصيد 9 نقاط، والزمالك ثالثا برصيد 8 نقاط، وتونغيت في ذيل الجدول برصيد 4 نقاط.