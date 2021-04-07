مسؤول بنادي الترجي قبل مواجهة مولوية الجزائر: فريقنا لا يلعب بسمعته أو يتخاذل في مبارياته (فيديو)

حرص حسام الدين أبو بكر، عضو اللجنة القانونية في الترجي التونسي، على الرد فيما يتعلق بالتقارير والتساؤلات التي أثيرت بشأن مباراة فريقه ضد مولودية الجزائر، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

ويحتاج الزمالك المصري لفوز الترجي على مولودية الجزائر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مع فوزه على تونغيت السنغالي، للتأهل لدور الثمانية.

وأعرب بعض مسؤولي وإعلاميي الزمالك الفترة الماضية، عن تخوفهم من عدم فوز الترجي، والتساهل أمام نظيره الجزائري، في المباراة المصيرية للفريق.

وقال أبو بكر، في تصريحات تلفزيونية، يوم الأربعاء: ”الترجي يعتبر من كبار أفريقيا والعالم العربي والفرق الكبرى، لا تساوم على سمعتها الدولية والمحلية، ولا يمكن الاستناد لوسائل التواصل الاجتماعي لتخيل سيناريو لمقابلة الترجي والمولودية، علينا أن نأخذ الموضوع من رؤية فنية وموضوعية، الجماهير بين الأندية تشاغب بعضها، وتحاول بث روح التنافس، ونرى الأمر حتى يصل للسخرية“.

حسام الدين أبو بكر: الترجي لن يساوم على سمعته العربية والإفريقية أمام مولودية الجزائر#BE_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/yEWeyFvyiU — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 7, 2021

وأضاف: ”جمهور الترجي، حتى وإن رددت بعض المواقع على لسانه، أنه سيتعادل مع المولودية، ويستند لواقعة سابقة لا يبني عليه موقفًا بالمرة. لذلك، الجمهور يدعو فريقه للفوز، خصوصًا وأن الترجي خارج من هزيمة غير منتظرة أمام تونغيت، وقبل مقابلة السبت يسبقها مواجهة اليوم، ويحاول حسم بطولة الدوري التونسي ضد الأولمبي الباجي، من أجل التفرغ لدوري الأبطال. وهناك لاعبون مهددون بعقوبة الإنذار في المسابقة الأفريقية، ومن الممكن إراحتهم حتى لا نجازف بخسارتهم أثناء الأدوار المتقدمة، وبعد مباراة اليوم، سنعرف موقف المدرب من هذه العناصر، سواء بمنحها راحة أو الدفع بهم يوم السبت“.

وأشار: ”الترجي لن يريح لاعبيه، أو سيلعب بالفريق الثاني كما تردد، ولكنه عازم على كسب مقابلته والتربع على صدارة مجموعته، فريقنا لا يلعب بسمعته أو يتخاذل في مبارياته“.

وبشأن التصريح الذي أطلقه مجدي تراوي، المدرب العام للترجي، وأعرب خلاله عن رغبته في إقصاء الزمالك من البطولة، والذي جاء قبل مباراة الفريقين بالقاهرة بالجولة الرابعة، أوضح أبوبكر: ”هذا التصريح فسر بشكل خاطئ، المدرب تحدث عن إقصاء الزمالك بشكل مباشر، من خلال مواجهته بالفوز عليه، لكن لم يكن أبدًا يقصد إقصاء الزمالك بشكل غير مباشر“.