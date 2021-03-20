المريخ يشكو سيمبا لـ"كاف" ويتهمه بالتلاعب بعد ظهور سلبية فحوصات "كورونا" للاعبيه

اتهم نادي المريخ السوداني، نظيره سيمبا التنزاني، بالتلاعب بنتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد، الخاصة بلاعبيه الثمانية، قبل مباراة الفريقين، والتي أقيمت يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مقررا التقدم بشكوى ضده للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.

وقال النادي السوداني، في بيان عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، يوم السبت: ”المريخ يثبت تلاعب سيمبا التنزاني بنتائج فحوصات كورونا بعد أن تسلم النادي نتائج فحص اللاعبين الثمانية والتي جاءت جميعها سلبية“.

وأضاف البيان: ”عزز المريخ شكواه للاتحاد الأفريقي ضد سيمبا بالمستندات بعد ظهور نتائج فحص اللاعبين الثمانية سلبية من ذات المستشفى والمعمل، وكان المريخ قد أخضع اللاعبين الثمانية لفحص كورونا في أقل من 24 ساعة بعد نهاية مباراة الفريق أمام سيمبا“.

وتابع البيان: ”تقدم المريخ بشكوى للكاف ولمراقب المباراة مشككا في نتائج الفحوصات، ومشيرا إلى تلاعب نادي سيمبا بها، وهذا ما تأكد عقب تسلم النادي لنتائج الفحوصات السلبية للاعبين اليوم السبت 20 مارس، حيث أظهرت النتائج سلبية جميع العينات للاعبين الثمانية مما يعزز شكوى النادي التي تقدم بها لكاف عبر الاتحاد السوداني“.

وكان ثمانية لاعبين من صفوف المريخ، قد استبعدوا من خوض لقاء سيمبا، بدعوى إصابتهم بفيروس كورونا.

ونشر المريخ، عبر صفحته الرسمية مستندات لنتائج الفحوصات التي أجريت للاعبين الثمانية، وهم بخيت خميس، وتاج الدين يعقوب، وتوني أدجي، وسيف الدين النور، عبدالرحمن اسحق حسن، أحمد موسى محمد، ورمضان عجب، بكرى عبدالقادر بابكر، والتي جاءت جميعها سلبية.

وكان النادي السوداني، قد أعلن في الـ16 من الشهر الجاري، أن ”سيمبا التنزاني، تلاعب بنتائج فحص كورونا، حيث تسلمت بعثة المريخ 33 نتيجة فحص من مجموع 41، وقد تم إسقاط ثماني لاعبين في نتيجة فحص كورونا التي خضعت لها بعثة المريخ بتنزانيا.

وأضاف البيان، الذي صدر قبل مباراة الفريقين، أن المريخ ”قرر تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي يبين من خلالها تلاعب النادي التنزاني بنتائج فحص كورونا، وقد قام النادي بمراسلة مراقب المباراة والكاف طالبا تأجيل المباراة لحين التأكد من نتيجة الفحص للاعبين الثمانية ولم تقم إدارة المستشفى بتسليم البعثة الإدارية أي نتائج للثمانية لاعبين بل أشارت في حديثها لمندوب النادي إلى أنهم مصابون بكورونا.

وكان سيمبا، قد تغلب على ضيفه المريخ، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”بنجامين ماكابا“، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلاقي المريخ نظيره الأهلي المصري يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويتذيل المريخ السوداني قاع ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن فريق سيميا التنزاني صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق فيتا كلوب الكونغولي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.