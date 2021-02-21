قبل 48 ساعة من مباراة تونغيت.. بعثة نادي الزمالك عالقة في الجزائر بسبب مشكلة في الطيران‎

كشفت نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، عن تأخر وصول بعثة نادي الزمالك إلى العاصمة داكار، استعدادا لملاقاة تونغيت، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة، مساء السبت، إلى السنغال لخوض لقاء تونغيث المحدد له الثلاثاء المقبل.

وقالت السفيرة المصرية في تصريحات تلفزيونية، يوم الأحد: ”البعثة لم تصل حتى الآن مع الأسف بسبب وجود مشكلة في الطيران، والبعثة حاليا في الجزائر، البعثة لم تحصل على تصريح عبور للأجواء الموريتانية، حتى الآن، والبعثة أقلعت مرتين في محاولة للعبور، لكنهم عادوا مرة أخرى إلى الجزائر“.

وأضافت: ”الآن المحاولات جارية لعمل تصريح عبور عن طريق المغرب، ونحن على تواصل معهم، وكان من المفترض أن تصل البعثة في الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة، ولكنها لم تصل حتى الآن“.

نهى خضر / سفيرة مصر بالسنغال تعلن عدم وصول بعثة الزمالك حتى الآن.. وحالياً الفريق بالجزائر وليس لديهم تصريح لدخول الأجواء المورتيانية#ONTime_Sports#BE_ONTIME pic.twitter.com/Nc3DE4fCDZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 21, 2021

وتابعت: ”كان من المفترض أن تصل البعثة فجرا وهناك حصة تدريبية مجدولة اليوم، ولكن البعثة لم تصل حتى الآن، وما زالوا في الجزائر، وليس لدي إجابة عن سبب عدم حصولهم على تصريح العبور للأجواء الموريتانية“.

وأشارت: ”الطائرة المستأجرة كان يجب أن تحصل على تصاريح العبور والهبوط الخاصة بالطيران، ولكنهم فوجئوا بعد خروجهم من دولة الجزائر عبورا إلى الحدود الموريتانية بأنه لا يوجد تصريح عبور، ولا نعلم بالضبط من المخطئ، وربما كان الخطأ تقنيا، وهناك محاولات الآن للحصول على تصاريح عن طريق المغرب، وهم حاليا في الجزائر“.

بعثة فريقنا تغادر مطار القاهرة إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 🏆✈️ pic.twitter.com/nOJOMdANxR — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 20, 2021

من جانبه، أوضح محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، في تصريحات لقناة ناديه، أن بعثة الزمالك ستغادر إلى السنغال عبر دولة مالي.

وأضاف: ”تستغرق الرحلة من الجزائر للسنغال عبر مالي 5 ساعات إضافية، وهو الحل الذي وصل له المسؤولون، ولكن أؤكد أنه لا يوجد أزمة في سلامة الطائرة بسبب قلق بعض أهالي اللاعبين الذين تواصلوا معي، ولكن الموضوع كله له علاقة بالطيران لم يسمحوا للطائرة عبور الحدود الجوية الموريتانية ولم يكن لكابتن الطائرة خيار سوى العودة للجزائر ومن أمس حتى اليوم البعثة متواجدة في الجزائر، ولا يوجد هناك أي مشكلة إدارية نهائيا“.

وأشار: ”الموضوع وصل لوزير الطيران المصري وسيتم عمل خطة طيران جديدة وخط السير سيتغير تماما، وآخر حاجة علمتها هو التحرك عن طريق مالي، وصحة اللاعبين جيدة“.

ولا تعد هذه هي المشكلة الإدارية الأولى التي تواجه الزمالك، إذ تخلف عن السفر مع البعثة محمد أشرف ”روقا“، لاعب الفريق الأبيض، بسبب اكتشاف انتهاء جواز سفره.

وأعلن الزمالك، عن فتح باب التحقيق مع المسؤول عن إنهاء أوراق الفريق.