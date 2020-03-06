الزمالك يخطف بطاقة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الهزيمة أمام الترجي (فيديو)

ودع الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم آخر موسمين نسخة الموسم الحالي رغم فوزه 1-صفر على الزمالك المصري في إياب دور الثمانية، اليوم الجمعة.

وخسر الترجي 3-2 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة عقب خسارته 3-1 في مباراة الذهاب، يوم الجمعة الماضي، في القاهرة.

وسجل بلال بن ساحة هدف الترجي الوحيد خلال المباراة من ركلة جزاء بعد 5 دقائق من البداية.

جول اول لصالح الترجي الزمالك 0 × 1 الترجي #الزمالك_الترجي pic.twitter.com/aqdzo9rh48 — موقع كورة أون (@koraoncom) March 6, 2020

وتأهل الزمالك، المتوج باللقب 5 مرات، إلى قبل النهائي لأول مرة منذ 2016 عندما خسر في الدور النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وسيواجه الزمالك في الدور قبل النهائي، الفريق الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي، والتي تقام، غدًا السبت، حيث فاز الفريق المغربي 2-0 في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي.