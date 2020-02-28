أهداف مباراة الزمالك والترجي.. 1/1 (فيديو)

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تأتي المباراة بعد أيام قليلة من مباراة كأس السوبر الأفريقي التي جمعت الفريقين، وتفوق خلالها الزمالك بالفوز بنتيجة 3-1.