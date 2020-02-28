أهداف مباراة الزمالك والترجي.. 1/1 (فيديو)

تقدم رؤوف بن غيث لاعب نادي الترجي بهدف في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الجمعة، في ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أفريقيا، على إستاد القاهرة.
وأحرز بن غيث هدفه في الدقيقة 27 من تسديدة أرضية سكنت شباك أبوجبل حارس الزمالك.
وتعادل محمد أوناج لاعب الزمالك لفريقه مباشرة بتسديدة صاروخية.
الترجي 1 × 0 الزمالك | هدف بنغيث ????
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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/gXgh6NGvX4
— الحساب موقوف (@FASTAR24) February 28, 2020
الترجي 1 × 1 الزمالك | هدف التعادل ???????????????????? ????
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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/qkxcebBEiT
— الحساب موقوف (@FASTAR24) February 28, 2020
وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من مباراة كأس السوبر الأفريقي التي جمعت الفريقين، وتفوق خلالها الزمالك بالفوز بنتيجة 3-1، بعدما قدم ”الأبيض“ مباراة رائعة، وتفوق على بطل دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين.