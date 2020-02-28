 أهداف مباراة الزمالك والترجي.. 1/1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الزمالك والترجي.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة الزمالك والترجي.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم رؤوف بن غيث لاعب نادي الترجي بهدف في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الجمعة، في ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أفريقيا، على إستاد القاهرة.

وأحرز بن غيث هدفه في الدقيقة 27 من تسديدة أرضية سكنت شباك أبوجبل حارس الزمالك.

وتعادل محمد أوناج لاعب الزمالك لفريقه مباشرة بتسديدة صاروخية.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من مباراة كأس السوبر الأفريقي التي جمعت الفريقين، وتفوق خلالها الزمالك بالفوز بنتيجة 3-1، بعدما قدم ”الأبيض“ مباراة رائعة، وتفوق على بطل دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين.

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