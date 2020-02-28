كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ستاد القاهرة لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الزمالك المصري وضيفه الترجي التونسي في جولة الذهاب لدور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتكرر الصدام بين الفريقين بعدما التقى الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري في العاصمة القطرية الدوحة وتوج الزمالك باللقب القاري.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت تونس في ستاد القاهرة بصافرة الحكم المغربي رضوان جيد.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس“ بصوت المعلق محمد بركات بجانب قناة تايم سبورتس البث الأرضي.

الزمالك ???? الترجي التونسي

???? ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

???? ٦ مساءً بتوقيت القاهرة

???? ٢٨ فبراير

???? ستاد القاهرة الدولي pic.twitter.com/tVrryrq0KX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 27, 2020

مشوار الفريقين

تأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما تخطى عقبة ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي بعد الفوز 7/0، ثم 6/0، ثم عبر عقبة جينراسيون السنغالي في دور الـ32 بعد الخسارة في السنغال بنتيجة 2/1، والفوز في مصر 1/0.

وحل الزمالك وصيفا للمجموعة الأولى بعدما خسر أمام مازيمبي في الكونغو 3/0، وتعادل في القاهرة دون أهداف، وفاز على زيسكو في مصر 2/0، والتعادل في زامبيا بهدف 1/1، وفاز على بريميرو دو أوغوستو في مصر 2/0، والتعادل في أنغولا دون أهداف.

وتأهل الترجي حامل اللقب بعد تخطي إليكت سبورت بطل تشاد في دور الـ32 بعد الفوز 2/1 في تونس، والتعادل في تشاد 1/1، ثم تصدر المجموعة الرابعة بعد الفوز على الرجاء في المغرب 2/0، والتعادل في تونس 2/2، والتعادل مع فيتا كلوب في الكونغو، والفوز في تونس 2/0، والفوز على شبيبة القبائل في تونس 1/0، والخسارة في الجزائر بالنتيجة نفسها.

تاريخ المواجهات

يتقابل الفريقان للمرة العاشرة في تاريخهما، وفاز الزمالك 5 مرات مقابل فوز وحيد للترجي و3 تعادلات.

وبدأت اللقاءات في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1994 وتعادلا في مصر دون أهداف وفاز الترجي في تونس بنتيجة 3/1 وتوج باللقب.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال 2002 وتعادلا في تونس بهدف لكل منهما، وفاز الزمالك في مصر 1/0، ثم تقابلا في دور المجموعات للبطولة العربية عام 2003، وفاز الزمالك 3/0 في مصر و2/1 في تونس.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال 2005 وتعادلا في مصر 1/1، وفاز الزمالك في تونس، ثم تقابلا في كأس السوبر الأفريقي منذ 13 يوما في قطر وفاز الزمالك بنتيجة 3/1.

الزمالك.. وسيناريو السوبر

يحلم الزمالك بتكرار سيناريو مباراة السوبر الأفريقي وحصد نتيجة إيجابية بفارق هدفين تسهل مهمته في لقاء الإياب في تونس مراهنا على حضور 30 ألف مشجع زملكاوي باستاد القاهرة.

وراهن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خبرات لاعبيه والدفعة القوية التي حصلوا عليها بعد الفوز بلقبي السوبر المصري والسوبر الإفريقي مؤكدا أن الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة اللقاء أمام بطل القارة في آخر موسمين كما أن اللقاء سيختلف عن مباراة السوبر الأفريقي.

يفتقد الزمالك جهود العديد من لاعبيه على رأسهم يوسف إبراهيم أوباما ومحمد عبدالغني للإصابة والحارس محمد عواد ومصطفى فتحي وإسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد وأحمد عيد لأسباب فنية.

ويعتمد الزمالك على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس محمد أبوجبل المتألق بصورة لافتة وأمامه رباعي خط الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش ويمينا حازم إمام ويسارا محمد عبدالشافي.

ويراهن الزمالك على ثنائية خط الوسط التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد ويميناً محمود عبدالرازق شيكابالا أو المغربي محمد أوناجم ويسارا أحمد سيد زيزو.

ويقود خط الهجوم مصطفى محمد وبجواره المغربي أشرف بن شرقي كما يملك كارتيرون ورقة رابحة وهو الكونغولي كابونغو كاسونغو.

وقال تامر عبدالحميد لاعب وسط الزمالك الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن كلمة السر في لقاء الزمالك والترجي ستكون غلق المساحات في وسط الملعب خاصة أن الثنائي يمتلكان لاعبين مميزين في خط الوسط.

وأضاف ”الزمالك يعتمد على خط الوسط بوجود طارق وفرجاني وبن شرقي في ظل غياب أوباما الذي سيكون مؤثرا بلا شك بينما يبقى الترجي باحثا عن تحقيق نتيجة طيبة“.

الترجي.. وانتفاضة الشعباني

يراهن الترجي على انتفاضة لاعبيه وتعويض الخسارة في لقاء كأس السوبر الأفريقي مع مديره الفني معين الشعباني الباحث عن لقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

وقال مجدي تراوي المدرب العام للترجي في المؤتمر الصحفي إن لقاءي دوري الأبطال يختلفان تماما عن مباراة السوبر الأفريقي موضحا أن الزمالك فريق كبير والجميع يقدر تاريخه.

ويغيب عن الترجي مهاجمه ماهر بلصغير، ويعتمد الترجي على تشكيلته التي تضم الحارس معز بن شريفية وأمامه رباعي خط الدفاع خليل شمام وبجواره محمد علي اليعقوبي ويمينا إيهاب المباركي ويسارا الجزائري إلياس شيتي.

ويقود خط الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي ويمينه محمد علي بن رمضان ويساره الجزائري عبدالرؤوف بن غيث وفي الهجوم الليبي حمدو الهوني والجزائري بلال بن ساحة والإيفواري إبراهيما أوتارا.