الترجي التونسي يتعادل سلبيًا مع فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا ويحافظ على صدارة مجموعته

حافظ الترجي التونسي حامل اللقب على صدارة المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم تعادله سلبيًا مع ضيفه فيتا كلوب من الكونغولي ضمن الجولة الثالثة، اليوم الجمعة.

واستحوذ الترجي، بطل آخر نسختين من المسابقة، على الكرة، وهيمن على المباراة، لكنه افتقد للفاعلية الهجومية، ولم يصنع أي فرصة خطيرة تهدد مرمى ضيفه.

وفي الشوط الثاني أجرى معين الشعباني مدرب الترجي عدة تغييرات، لكن الأداء لم يتحسن ليكتفي الفريقان بالتعادل دون أهداف.

وبات رصيد الترجي 7 نقاط متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الرجاء البيضاوي المغربي الذي فاز 2-صفر على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري في نفس التوقيت، بينما حصد فيتا كلوب أول نقطة في 3 مباريات ليظل في ذيل الترتيب.

وتجمد رصيد شبيبة القبائل عند 3 نقاط من انتصار واحد في المركز الثالث.

وفي المجموعة الأولى حافظ مازيمبي الكونغولي على الصدارة بتعادله 1-1 خارج أرضه مع بريميرو أغوستو الأنغولي.

ووضع رينفورد كالابا مازيمبي في المقدمة بضربة رأس بعد 8 دقائق من البداية.

لكن بعدها بأربع دقائق أدرك مابولولو التعادل لأصحاب الأرض عندما تابع تسديدة من ضربة رأس ارتدت من حارس الضيوف ليضعها في الشباك بسهولة من مدى قريب.

ورفع مازيمبي رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات في الصدارة دون خسارة متقدمًا بفارق 4 نقاط عن الزمالك المصري صاحب المركز الثاني.

وتقدم بريميرو أغوستو إلى المركز الثالث بنقطتين من تعادلين متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن زيسكو يونايتد الزامبي متذيل الترتيب.

ويستضيف زيسكو يونايتد فريق الزمالك، غدًا السبت، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة.