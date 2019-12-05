كارتيرون يسعى لتهيئة لاعبي الزمالك نفسيًا قبل مباراة بريميرو أغوستو بدوري أبطال أفريقيا

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب الجديد للزمالك المصري إنه يسعى لتهيئة اللاعبين نفسيًا وذهنيًا قبل استضافة بريميرو أغوستو الأنغولي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد غد السبت.

ويطمح كارتيرون، الفائز بدوري الأبطال مع مازيمبي في 2015 ووصيف البطل مع الأهلي في 2018، في تضميد جراح الزمالك.

وخسر الزمالك 3-صفر من مازيمبي في الكونجو الديمقراطية في بداية سيئة لدور المجموعات أسفرت عن إقالة المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو).

وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ”المباراة بالنسبة لنا مهمة للغاية خاصة بعد الهزيمة أمام مازيمبي، يجب علينا القتال للفوز بالمباريات الثلاث على أرضنا في دور المجموعات للصعود للدور المقبل ومباراة السبت خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور الثمانية.

وأضاف: ”نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من أجل عبور مباراة السبت، الوقت كان قصيرًا منذ تولي المهمة والاستعداد للمباراة لذلك نعمل على الحالة النفسية في المقام الأول“.

وتابع مدرب الزمالك: ”بطولة هذا العام مختلفة لأنه لم تحدث أي مفاجآت في الأدوار الأولى وهذا ما أسفر عن تأهل كافة الأندية الكبرى لدور المجموعات، النسخة الحالية أقوى من الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها“.

وأضاف المدرب الفرنسي الذي تولى المسؤولية قبل أيام أن ”مجموعتنا صعبة وفرص الصعود متكافئة بين الجميع، مازيمبي لم يخسر على ملعبه منذ عشرة أعوام وبريميرو أغوستو وزيسكو يتمتعان بقوة كبيرة، سنعمل على الصعود للدور المقبل باحتلال أحد المركزين الأول أو الثاني بالمجموعة رغم صعوبة المنافسة“.

وذكرت تقارير صحفية أن الزمالك سيفتقد جهود المهاجم المغربي خالد بوطيب لعدة أشهر بسبب إصابة في الركبة.