”كاف“ يهدد نادي الزمالك المصري بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

يواجه نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، أزمة كبيرة بعد أن تلقى النادي خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي ”الكاف“، بخصوص الاستبعاد من بطولة دوري أبطال أفريقيا الجارية حاليًا.

وهدد الكاف الزمالك بالاستبعاد من بطولة أفريقيا وإلغاء رخصة النادي، في حالة عدم تسديد المستحقات المتأخرة المستحقة على النادي، حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وحدد الكاف يوم 30 سبتمبر موعد انعقاد لجنة الانضباط التي سوف تتخذ قرارًا بتوقيع عقوبات على الزمالك تصل إلى إلغاء الرخصة، وما يترتب عليه عدم استمرار مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية.

ويطالب الكاف من الزمالك تسديد مستحقات اللاعب عبدالله سيسيه والبالغة 160 ألف دولار، إضافة إلى المديونيات الخاصة بالضرائب وغرامات تم توقيعها من كاف على جماهير نادي الزمالك.