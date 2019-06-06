تقارير.. القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف بتهم فساد في باريس

أشارت تقارير صحفية إلى أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تم القبض عليه صباح الخميس في أحد فنادق باريس حيث يحضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا).

وقالت مجلة ”جون أفريك“ التونسية الناطقة بالفرنسية والتي توزع في فرنسا وتهتم بأخبار قارة أفريقيا إنه تم القبض على رئيس ”كاف“ صباح اليوم الخميس في تمام الساعة الـ 8:30 في فندق بباريس بواسطة أجهزة من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

وعلمت المجلة الأسبوعية أن القبض على أحمد له صلة بنقض العقد الذي وقعه الاتحاد الأفريقي مع شركة ”بوما“ الألمانية للملابس الرياضية من طرف واحد من أجل التعاقد مع شركة فرنسية أخرى.

وهذا العقد وفقًا لما ذكره السكرتير العام السابق للكاف المصري عمرو فهمي، كان مطلوبًا من أحمد بسبب العلاقة الوطيدة بينه وبين أحد المسؤولين الكبار في الشركة الفرنسية، والذي ستصل تكلفته الإضافية إلى 830 ألف دولار (739 ألف يورو).

وحدث اعتقال أحمد في باريس أثناء حضوره الجمعية العمومية للفيفا التي تم خلالها إعادة انتخاب الرئيس جياني إنفانتينو.

وقرر الاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، بعد توقف المباراة المثير للجدل لمشكلة تتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وأعلن الحكم بعد ذلك فوز الترجي بعد رفض لاعبي الوداد استكمال المباراة دون تقنية الفيديو، لكن الفريق التونسي يعتزم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في حادثة هي الكبرى في تاريخ القارة.