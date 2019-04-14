معين الشعباني: وصول الترجي التونسي لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر طبيعي

قال معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، إن وصول فريقه للدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا، أمر طبيعي، مؤكدا رغبة اللاعبين القوية في الدفاع عن اللقب القاري رغم صعوبة المرحلة المقبلة.

وأضاف الشعباني لموقع الترجي على الإنترنت: ”الدور قبل النهائي هو المكان الطبيعي للترجي وليس غريبا أن يبلغ هذه المرحلة بل عدم التأهل سيكون هو الغريب“.

وفاز الترجي 3-1 على ضيفه شباب قسنطينة الجزائري في إياب دور الثمانية أمس السبت ليصعد إلى الدور قبل النهائي بتغلبه 6-3 في مجموع المباراتين.

وسيواجه الترجي، الفائز باللقب ثلاث مرات في الدور قبل النهائي لأرفع مسابقة للأندية في القارة، مازيمبي ممثل الكونجو الديمقراطية الذي فاز بالبطولة خمس مرات.

واعتبر مدرب الترجي أن طريق الفريق في حملة الدفاع عن لقبه القاري أصبح أكثر صعوبة.

وقال إن فريقه متحفز وعازم على تحقيق أهدافه رغم أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر ”سخونة وأقوى“ داعيا جماهير النادي إلى مواصلة دعم الفريق.