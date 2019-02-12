هدف مباراة الأهلي وسيمبا.. ميدي كاجيري يتقدم للفريق التنزاني (فيديو)

تقدم ميدي كاجيري لفريق سيمبا في شباك الأهلي خلال المباراة المقامة بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وخلفه فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط، فيما يأتي سيمبا التنزاني بـ3 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل شبيبة الساورة الترتيب بنقطتين.

???? HIGHLIGHTS .. Simba SC 1-0 Al Ahly

Matchday 4 #TotalCAFCL pic.twitter.com/PVFodAww1u — CAF (@CAF_Online) February 12, 2019

وبعد الفوز على سيمبا بخماسية، خاض الأهلي مباراتين، يومي الثلاثاء والجمعة السابقين، وفاز 2-1 على إنبي و1-صفر على حرس الحدود لينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وإذا كرر الأهلي انتصاره على سيمبا فإنه سيضمن الصعود مبكرًا، بشرط عدم فوز شبيبة الساورة الجزائري على فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وكانت بعثة الأهلي وصلت العاصمة التنزانية دار السلام، صباح الأحد؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا.