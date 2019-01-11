أنيس البدري ينقذ الترجي التونسي من الخسارة أمام هورويا الغيني بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز أنيس البدري هدفًا في الوقت القاتل، لينقذ الترجي التونسي حامل اللقب من الخسارة ويقوده لانتزاع التعادل 1-1 أمام مستضيفه هورويا الغيني، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وافتتح هورويا التسجيل بضربة رأس عبر أوكانساي مونديلا في الدقيقة 67، مستغلًا لجوء حامل اللقب للدفاع.

وصنع الفريق الغيني فرصًا خطيرة، لكنه اصطدم بتألق حارس مرمى الترجي رامي الجريدي قبل أن يتوج أفضليته بافتتاح التسجيل.

لكن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع خطف البدري، هداف مسابقة العام الماضي، التعادل من تسديدة قوية سكنت الشباك لتضمن للترجي نقطة التعادل.

وهذه أول مباراة يخوضها الترجي في نسخة العام الحالي من البطولة، بعدما غاب عن دور 32، ليبدأ مشوار الدفاع عن لقبه من دور المجموعات.