رسميًا.. قبل مباراة الأهلي والترجي.. الكاف يوقف وليد آزارو

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميًا، إيقاف المهاجم المغربي وليد آزارو، لاعب النادي الأهلي المصري، مباراتين، مع فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 20 ألف دولار.

ويأتي قرار كاف بإيقاف آزارو بعد تصرفه الذي خدع به حكم مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ ضرب أحد مدافعي الترجي، ثم تعمد تمزيق قميصه لخداع الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، ليحصل الأهلي على ركلة جزاء.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة على حسابه في موقع تويتر: “في خطاب رسمي لاتحاد الكرة، لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي تقرر إيقاف وليد آزارو مباراتين و20 ألف دولار غرامة على النادي الأهلي، واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع، على خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي”.

وفاز الأهلي 3/1، وسجل هدفين من ركلتي جزاء مشكوك في صحتيهما، كما احتسب الحكم ركلة ثالثة للترجي.

ويتجدد اللقاء بين الأهلي والترجي، يوم الجمعة المقبل، في مباراة الإياب على ملعب رادس الأولمبي في تونس.

لا مجال للاستئناف

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية فإنه لا يمكن للأهلي استئناف العقوبة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الأهلي لا يمكنه استئناف العقوبة، بالنظر إلى المادة 53 من لوائح الكاف.

وتنص المادة 53 من لوائح الكاف على أنه يمكن استئناف قرارات العقوبات عدا في 3 حالات، وهي:

1. إذا كانت العقوبة تحذيرية.

2. أن تكون العقوبة عبارة عن توبيخ فقط.

3. أن تكون عقوبة الإيقاف أقل من 3 مباريات أو لمدة أقل من شهرين في موسم واحد، وهي التي تخص أزارو، إذ إن اللاعب المغربي أوقف لمباراتين فقط ولا يمكن الاستئناف على القرار.

4. أن تكون غرامة أقل من 5000 دولار.