جمال الشريف يردّ على هجوم الجماهير بعد انتقاده حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي (فيديو)

ردّ جمال الشريف، الحكم السوري السابق والمحلل في قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، على الهجوم الذي تعرض له من قبل جماهير النادي الأهلي المصري، بسبب تعليقاته على مهدي عبيد، حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة تأكيده على عدم صحة ركلتي الجزاء اللتين حصل عليهما المغربي وليد أزارو، مهاجم القلعة الحمراء.

جمال الشريف نال قدرًا كبيرًا من الجماهير الأهلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا “تويتر”، وظهر هاشتاغ “جمال الشريف محلل متحيز”، بعدما وصف ضربتي جزاء الأهلي في مباراة أمس بأنهما غير صحيحتين، رغم أن حكم المباراة الجزائرى مهدي عبيد لجأ إلى تقنية الـ “var” في المرّتين لإثبات أحقية الأهلي في الركلتين.

وقال الشريف في تصريحات تلفزيونية: “الشعب العربي عاطفي وحساس، وكرة القدم تشغل جزءًا كبيرًا من تفكيره، لذا لست حزينًا من الهجوم الذي تعرضت له من جماهير الأهلي، ولكن أطلب أن يكون النقد موضوعيًّا والبعد عن الأمور الشخصية، علينا أن نكون موضوعيين في جميع الأمور”.

وأضاف: “الشعب المصري في قلبي، ومصر لها مكانة كبيرة، ما حدث من الجماهير الحمراء هي ردود عاطفية عقب اللقاء، وأعلم أن الشعب المصري طيب وبعد هدوء العاصفة سيتأكد الجميع أني لم أتعمد التحيز ضد الأهلي”.

وتابع الشريف: “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لم يكن موفّقًا في تعيين طاقم تحكيم عربي لمباراة كان طرفاها فريقين عربيين، الحكم الجزائري لم يكن موفقًا في إدارة لقاء الأهلي والترجي وتطبيق تقنية الفيديو في نهائي أفريقيا أربكه وتسبب في تشتيت قراراته خلال اللقاء”.

وشدّد: “ركلة الجزاء الأولى للأهلي وليد أزارو هو من مدّ ساقه للحارس، لا يوجد تلامس. الحكم شاهد إعادة للحدث في مدة قدرها 85 ثانية!”.

وسجل الترجي هدفه من ركلة جزاء احتسبها الحكم مباشرة دون الاستعانة بتقنية الفيديو عكس ما فعل حين منح الأهلي ركلتي جزاء.