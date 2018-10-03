الرجاء المغربي يضع قدمًا في نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على أنيمبا بنيجيريا (فيديو)

وضع الرجاء البيضاوي المغربي قدمًا في نهائي الكونفدرالية الأفريقية بفوزه خارج أرضه 1-صفر على أنيمبا النيجيري في ذهاب الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

جاء هدف الفوز بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني إثر مجهود فردي من زكريا حدراف الذي مرر لزميله عبد الإله الحافيظي ليسدد بين قدمي الحارس.

ويكفي الرجاء التعادل بأي نتيجة في الدار البيضاء يوم 24 من الشهر الجاري ليبلغ النهائي.

وكاد الرجاء أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول لكن المدافع بدر بانون سدد بجوار القائم أمام المرمى الخالي.

وأهدر الحافيظي هدفًا ثانيًا عندما سدد في القائم في الدقيقة 63 بينما أضاع انيمبا التعادل بعد ثلاث دقائق عندما نال ركلة جزاء لكن المهاجم اجوستين ديمجبا سدد فوق العارضة.

وكان بإمكان الرجاء توسيع الفارق لكن الحافيظي وحدراف لم يستغلا الفرص في آخر ربع ساعة.