أهداف مباراة الأهلي وكمبالا.. 4-3 للفريق المصري (فيديو)

سجل المغربي وليد أزارو الهدف الأول لفريق الأهلي المصري في شباك كمبالا سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين بالجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاء الهدف في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

يدخل الأهلي مباراة الليلة مُحتلًا صدارة مجموعته بدورى أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن الترجي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، أما كمبالا سيتي وتاونشيب البتسواني فقد ودّعا البطولة بعدما احتلال المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

⚽️ هدف! الأسد المغربي وليد أزارو يتقدم للقلعة الحمراء سريعاً.#CAFCL pic.twitter.com/8XW9lZcmrt — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 28, 2018

وفي الدقيقة 40 تعادل جاكسون نوندا لكمبالا سيتي.

⚽️ خروج غير موفق للحارس محمد الشناوي يتسبب بهدف التعادل للضيف الأوغندي.#CAFCL pic.twitter.com/gSzpHMMnkq — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 28, 2018

وفي الدقيقة 51 يسجل ساليف كوليبالي الهدف الثاني للأهلي.

⚽️ المدافع المالي كوليبالي ينجح في إضافة الهدف الثاني للأهلي في الشوط الثاني!#CAFCL pic.twitter.com/yEgCso7U9T — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 28, 2018

ولكن لم يهنأ الأهلي سريعا ويتعادل كمبالا في الدقيقة 54 عن طريق بيتر ماغامبو.

⚽️ ماغامبو يسجل هدفه الأول مع الضيف الأوغندي في مباراته الأولى في البطولة.#CAFCL pic.twitter.com/iBoc7Ua5cT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 28, 2018

وعاد من جديد الأهلي للتقدم بالهدف الثالث عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 61 من عرضية رائعة من أحمد فتحي.

⚽️ مجهود ولا أروع من أحمد فتحي ولمسة وليد أزارو تسكن شباك كمبالا!#CAFCL pic.twitter.com/tzH8Ui1hvo — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 28, 2018

وفي الدقيقة 70 يسجل صلاح محسن هدف الأهلي الرابع.

وفي الدقيقة 83 سجل ألان أوكيلو الهدف الثالث لكمبالا سيتي.

يرغب الأهلي في الفوز على الفريق الأوغندي في لقاء الليلة من أجل تحقيق عدة أهداف مهمة، أولها الحفاظ على قمة المجموعة وتأكيد جدارة المارد الأحمر فى الصعود لدور الثمانية الأفريقي، والمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013، كما يسعى بطل مصر للثأر من كمبالا سيتي الذى حقق الفوز الأول والأخير على الأهلي في النسخة الحالية، من البطولة الأفريقية عندما فاز عليه في أوغندا خلال شهر مايو الماضي بثنائية نظيفة، كان لها دور في استقالة الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.