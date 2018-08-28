أهداف مباراة الأهلي وكمبالا.. 4-3 للفريق المصري (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي وكمبالا.. 4-3 للفريق المصري (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل المغربي وليد أزارو الهدف الأول لفريق الأهلي المصري في شباك كمبالا سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين بالجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاء الهدف في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

يدخل الأهلي مباراة الليلة مُحتلًا صدارة مجموعته بدورى أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن الترجي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، أما كمبالا سيتي وتاونشيب البتسواني فقد ودّعا البطولة بعدما احتلال المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

وفي الدقيقة 40 تعادل جاكسون نوندا لكمبالا سيتي.

وفي الدقيقة 51 يسجل ساليف كوليبالي الهدف الثاني للأهلي.

ولكن لم يهنأ الأهلي سريعا ويتعادل كمبالا في الدقيقة 54 عن طريق بيتر ماغامبو.

وعاد من جديد الأهلي للتقدم بالهدف الثالث عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 61 من عرضية رائعة من أحمد فتحي.

وفي الدقيقة 70 يسجل صلاح محسن هدف الأهلي الرابع.

وفي الدقيقة 83 سجل ألان أوكيلو الهدف الثالث لكمبالا سيتي.

يرغب الأهلي في الفوز على الفريق الأوغندي في لقاء الليلة من أجل تحقيق عدة أهداف مهمة، أولها الحفاظ على قمة المجموعة وتأكيد جدارة المارد الأحمر فى الصعود لدور الثمانية الأفريقي، والمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013، كما يسعى بطل مصر للثأر من كمبالا سيتي الذى حقق الفوز الأول والأخير على الأهلي في النسخة الحالية، من البطولة الأفريقية عندما فاز عليه في أوغندا خلال شهر مايو الماضي بثنائية نظيفة، كان لها دور في استقالة الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري.

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